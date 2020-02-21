Общество

RT на русскомRT на русскомВ Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля. Об этом сообщил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Китае ускорили испытания пяти новых препаратов против коронавируса

ТАСС02:32

Китай определил сроки начала испытаний вакцины от коронавируса на людях

РБК00:48

КНР назвала дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

Известиявчера в 22:12

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 23:17

В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 22:30

Китайский академик назвал редкими осложнения при коронавирусной пневмонии

Интерфаксвчера в 23:28

Китай начнет клинические испытания вакцины от нового коронавируса не раньше апреля

Коммерсантъвчера в 22:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Технологии

«Ростех» Чемезова потеснит бизнес бывшего вице-губернатора Петербурга

Структура госкорпорации Ростех, которую возглавляет Сергей Чемезов, разработала электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов.
АБН вчера в 07:57
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Газета Кемерова 01:29
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 01:40
Кино

70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу

Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.
Радио Культура вчера в 01:13
Наука

Скорость принятия решения о получении награды предсказала возвращение депрессии

Швейцарские ученые выяснили, что по тому, как быстро человек принимает решение потратить определенные усилия на получение вознаграждения, можно определить, вернется ли к нему депрессия.
N+1 вчера в 10:03
Музыка

«Нас не догонят». Как изменилась чёрненькая из «Тату», которой сегодня исполняется 35 лет

Через год появился дебютный альбом "200 по встречной" и клип "Нас не догонят" А уже в 2003-м группа отправилась на "Евровидение" от России с песней "Не верь, не бойся, не проси" и заняла третье место.
Life.ru вчера в 06:34
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
Общество

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

Телеканал Санкт-Петербург 01:01
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Общество

Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
РИА Новости 01:28
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Lenta.ru 01:35
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Гаджеты

Western Digital iNAND MC EU521: модули памяти UFS 3.1 для 5G-смартфонов

Компания Western Digital анонсировала модули флеш-памяти iNAND MC EU521, рассчитанные на использование в смартфонах топового уровня с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).
3DNews 02:17
Музыка

Билли Айлиш расплакалась на премии Brit Awards из-за хейтеров

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Билли Айлиш расплакалась на премии Brit Awards из-за хейтеров.
Piter.tv вчера в 08:02
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Политика

Путин заявил, что странам выгодно «растаскивать» Россию и Украину

Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.
Газета.Ru 02:03
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости 18 февраля в 06:08
Гаджеты

Владелец патента на систему онлайн-платежей подал иск к Samsung

Швейцарская компания "Сквин СА" подала в арбитражный суд Москвы иск к корейской корпорации Samsung Electronics и ее российскому подразделению ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" о защите прав на изобретение по патенту №2686003, в реестре Роспатента под указанным номером указан патент на изобретение "Система электронных платежей", следует из опубликованного определения суда.
РИА Новости 01:27
Общество

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6%

По сообщению пресс-службы Минтруда, ведомство подготовило проект постановления, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 6,1%.
Тагильский рабочий вчера в 02:20
Происшествия

Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России

Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
BFM.ru 00:40
Политика

Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли пока достичь соглашения по семилетнему бюджету сообщества, которое лишилось более €70 млрд взносов после выхода Великобритании из состава ЕС.
ТАСС вчера в 20:14
Хоккей

Российские хоккеисты пожаловались генпрокурору на профсоюз КХЛ

Группа действующих и бывших российских хоккеистов обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликт с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги.
BFM.ru 00:10
Армия и оружие

Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX

Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Комсомольская правда 19 февраля в 15:29
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
BFM.ru вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые кардинально сменила образ

Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Uznayvse.ru вчера в 02:49
Политика

Опрос выявил отношение поляков к Красной армии

Несмотря на стремление нынешнего руководства Польши принизить роль СССР во Второй мировой войне, две трети граждан страны испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации в 1945 году, свидетельствуют данные опроса.
Взгляд.ру 02:05
Происшествия

Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя

Митингующие кидали камни в автобусы с эвакуированными, и устроили огненные баррикады перед въездом на территорию санатория.
ТАСС вчера в 14:42
Культура

Собчак снялась в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»

Состоящее из восьми эпизодов шоу частично основано на реальной истории так называемого "ангарского маньяка", орудовавшего в Иркутской области.
Российская газета 19 февраля в 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное