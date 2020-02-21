Общество
RT на русскомВ Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля. Об этом сообщил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин.
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Китай начнет клинические испытания вакцины от нового коронавируса не раньше апреля
Коммерсантъвчера в 22:05
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