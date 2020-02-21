Общество

RT на русскомRT на русскомВ Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля. Об этом сообщил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин.
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В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля, сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин.
РИА Новостивчера в 22:30

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Китай определил сроки начала испытаний вакцины от коронавируса на людях

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Китай сможет начать клинические испытания вакцины от коронавируса не раньше апреля

ТАССвчера в 21:54

В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса

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КНР назвала дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

Известиявчера в 22:12

Китай начнет клинические испытания вакцины от нового коронавируса не раньше апреля

Коммерсантъвчера в 22:05

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 23:17
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $58

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $58,05 за баррель.
ТАСС 18 февраля в 22:07
Общество

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Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском вчера в 20:34
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Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету

В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету.
Газета.Ru вчера в 21:05
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru вчера в 09:03
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 19 февраля в 09:48
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Сенаторы уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком не только на участках сельскохозяйственного значения, но и на дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.
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Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери

В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Общественная служба новостей 19 февраля в 04:42
Происшествия

В Испании ликвидировали первую подземную табачную фабрику в Европе

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся нелегальным производством табачных изделий на первой в Европе подземной фабрике, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 07:19
Биатлон

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Газета.Ru вчера в 11:56
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В России стартовал предзаказ на Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra

В России стартовал предварительный заказ на флагманские Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
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«Химки» на выезде обыграли «Милан»

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Федерер пропустит «Ролан Гаррос» из-за операции на колене

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Опубликован список самых ожидаемых фильмов 2020 года

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Глава Северной Осетии надеется, что «Алания» вернется в РПЛ

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в ходе доклада-послания об основных направлениях социально-экономического развития региона выразил надежду, что «Алания» сможет вернуться в высшую лигу чемпионата России.
Sport24.ru вчера в 05:21
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Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Политика

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
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В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
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НАСА показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака

Снимок самых высоких в атмосфере нашей планеты облаков, был сделан на высоте почти 433 км над южной частью Тихого океана и размещен в официальном Instagram космического агентства.
Портал Поиск 17 февраля в 21:34
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В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.
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Общество

Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
РБК вчера в 17:11
Футбол

Месси рассказал, почему он ответил на слова Абидаля

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свои слова в адрес спортивного директора клуба Эрика Абидаля.
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Телеведущая Анфиса Чехова сменила имидж

Чехова накануне посетила салон красоты, где сделала стильную стрижку и обновила цвет волос.
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NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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Ким Кардашьян и Канье Уэст пришли в KFC и попали на видео

Поклонники были в восторге от того, что Кардашьян и Уэст посетили ресторан общественного питания.
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Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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«Барселона» объявила о приобретении форварда «Леганеса»

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В борьбе с диабетом поможет плотный завтрак

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Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин выдвинул свою версию о причине аннулирования результатов эстафеты на Олимпийских играх в Сочи.
Lenta.ru вчера в 22:28
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