Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля, сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин.

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Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля. Об этом сообщил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин.

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

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