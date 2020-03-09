Коронавирус
Российская газетаВ Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире
"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
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