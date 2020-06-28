Общество
Lenta.ruВ Китае назвали три недостатка россиянок
Как отметил автор материала, внешность россиянок, привлекающая мужчин всего мира, в том числе из Китая, — самое загадочное явление, наряду со стереотипами о России про медведей и водку. Однако, отмечает журналист, такие браки заключаются редко по «трем вполне реальным причинам».
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Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», без каких продуктов похудеть не удастся.
Вечерняя Москва 07:21
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
Лукашенко станцевал с выпускниками
На бал приехала известная украинская певица Таисия Повалий. Под её песни Лукашенко танцевал с выпускниками в неформальной обстановке.
Pravda.Ru 11:09
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Общество
Тарасов: если бы 75 лет назад у страны была такая мощь, посмели бы на нас напасть?
Чемпионат 10:41
Политика
Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве
Известия вчера в 15:16
Происшествия
Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии
Российская газета 08:46
Политика
Путин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества
Пандемия коронавируса стала испытанием, посланным людям, которые считают себя властителями мира.
Народные новости 06:47
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Бывший президент США Барак Обама настоял на исключении России из «Большой восьмерки» (G8), поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон.
Lenta.ru 10:42
Футбол
Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА
Российская газета 06:09
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Резкое похолодание начнется в европейской части России с 29 июня, тепло останется лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 25 июня в 23:24
Футбол
Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»
RT на русском 10:25
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
Футбол
Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" переиграл "Тамбов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:31
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ 26 июня в 22:22
Политика
Зеленский назвал реальное число регионов Украины
Два региона, указанные в украинской конституции, не причислил к территории Украины президент Владимир Зеленский 28 июня в праздничном обращении, посвященном Дню конституции.
ИА Красная Весна 08:31
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском вчера в 01:16
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
РБК вчера в 21:25
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
Как сообщает ToDay News Ufa, в США заразилось коронавирусом уже более 2,47 человек.
ToDay News Ufa 08:12
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Экономика
В Госдуме заявили о существенном повышении МРОТ
Минимальный размер оплаты труда, по мнению депутатов Государственной думы, не должен быть менее 20 тыс. руб. Как заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть равен 20 тыс. руб. По ее словам, на меньшую сумму практически невозможно прожить.
Konkurent.ru 02:56
Здоровье
Названы самые опасные последствия жары для здоровья
Газета.Ru 08:58
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Экономика
В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР
Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM 02:14
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38