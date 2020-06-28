Как отметил автор материала, внешность россиянок, привлекающая мужчин всего мира, в том числе из Китая, — самое загадочное явление, наряду со стереотипами о России про медведей и водку. Однако, отмечает журналист, такие браки заключаются редко по «трем вполне реальным причинам».

В Китае назвали три недостатка россиянок

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