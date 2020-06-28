Общество
Lenta.ruВ Китае назвали три недостатка россиянок
Как отметил автор материала, внешность россиянок, привлекающая мужчин всего мира, в том числе из Китая, — самое загадочное явление, наряду со стереотипами о России про медведей и водку. Однако, отмечает журналист, такие браки заключаются редко по «трем вполне реальным причинам».
Читать в источнике
Оценить281
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Происшествия
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%
Гаджет предлагается с официальной гарантией.
Evo-rus.com 11:35
Авто
Эксперты назвали пять способов открыть случайно запертый автомобиль
Россиянам рассказали о пяти способах выйти из сложной ситуации, когда двери автомобиля захлопнулись, а ключи остались в салоне.
ФАН 10:30
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
Гаджеты
Поддержку российского процессора впервые добавили в ядро Linux
Москва, 28 июня 2020, 14:08 — REGNUM Разработчики ядра операционной системы Linux интегрировали в него поддержку российского процессора Baikal-T1.
REGNUM 07:08
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Авто
Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию
Letnews.ru 25 июня в 03:04
Политика
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского
Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать.
Российская газета 10:35
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 26 июня в 02:05
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
Биатлон
«Нужно было повременить с выдвижением Зайцевой». Зачем подставили олимпийскую чемпионку
Среди кандидатов бросается в глаза фигура двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой, которую выдвинула Московская федерация биатлона.
Спорт-Экспресс 07:35
Политика
Путин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества
Пандемия коронавируса стала испытанием, посланным людям, которые считают себя властителями мира.
Народные новости 06:47
Футбол
Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Невские Новости 07:46
Общество
Twitch вернула деньги подписчикам DrDisRespect
Зрители Гая DrDisRespect Бэйма получили от Twitch возврат средств за подписку. Об этом сообщил журналист и инсайдер Род Slasher Бреслау.
CyberSport.ru вчера в 02:46
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Общество
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
РИА Новости 10:42
Авто
В рейтинге качественных автомашин Tesla заняла последнее место
Evo-rus.com 26 июня в 11:06