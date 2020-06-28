Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Китае назвали три недостатка россиянок

Как отметил автор материала, внешность россиянок, привлекающая мужчин всего мира, в том числе из Китая, — самое загадочное явление, наряду со стереотипами о России про медведей и водку. Однако, отмечает журналист, такие браки заключаются редко по «трем вполне реальным причинам».
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Китаец перечислил недостатки русских невест

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Китайский журналист назвал три главных недостатка русских женщин

Московский Комсомолец08:57

В Китае назвали три главных недостатка россиянок

РИА Новости08:37
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
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Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
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Происшествия

«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске

Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
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Экономика

Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
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Игры

Tencent Games представила демоверсию новой игры SYN для консолей и ПК

News.ru 11:31
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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
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Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%

Гаджет предлагается с официальной гарантией.
Evo-rus.com 11:35
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Авто

Эксперты назвали пять способов открыть случайно запертый автомобиль

Россиянам рассказали о пяти способах выйти из сложной ситуации, когда двери автомобиля захлопнулись, а ключи остались в салоне.
ФАН 10:30
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Политика

Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага

Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
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Гаджеты

Поддержку российского процессора впервые добавили в ядро Linux

Москва, 28 июня 2020, 14:08 — REGNUM Разработчики ядра операционной системы Linux интегрировали в него поддержку российского процессора Baikal-T1.
REGNUM 07:08
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Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
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Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
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Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию

Letnews.ru 25 июня в 03:04
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На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского

Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать.
Российская газета 10:35
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Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 26 июня в 02:05
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Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
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«Нужно было повременить с выдвижением Зайцевой». Зачем подставили олимпийскую чемпионку

Среди кандидатов бросается в глаза фигура двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой, которую выдвинула Московская федерация биатлона.
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Путин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества

Пандемия коронавируса стала испытанием, посланным людям, которые считают себя властителями мира.
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Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

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Общество

Twitch вернула деньги подписчикам DrDisRespect

Зрители Гая DrDisRespect Бэйма получили от Twitch возврат средств за подписку. Об этом сообщил журналист и инсайдер Род Slasher Бреслау.
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В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам

В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
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Ученый назвал условие разрушения сибирских городов

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В рейтинге качественных автомашин Tesla заняла последнее место

Evo-rus.com 26 июня в 11:06
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