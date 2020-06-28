Общество
Lenta.ruВ Китае назвали три недостатка россиянок
Как отметил автор материала, внешность россиянок, привлекающая мужчин всего мира, в том числе из Китая, — самое загадочное явление, наряду со стереотипами о России про медведей и водку. Однако, отмечает журналист, такие браки заключаются редко по «трем вполне реальным причинам».
Читать в источнике
Оценить467
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек
Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
Кино
Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок
Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».
Телепрограмма 11:21
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Второй тур состоится 12 июля текущего года.
Газета.Ru 16:43
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK 09:35
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Общество
В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России
Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения в СМИ, где говорится, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия.
РБК 14:53
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru 16:30
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп назвал внешнеполитические победы России причиной ее исключения из "Большой восьмерки".
РИА Новости 14:38
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
Российские туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на «Вестник АТОР».
Моя Москва.онлайн вчера в 11:54
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Космос
Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году
Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.
3DNews 01:23
Общество
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК 16:40
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Футбол
Директор «Интера»: «Мы находимся на продвинутой стадии переговоров по Хакими»
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что миланский клуб близок к оформлению сделки по защитнику «Реала» Ашрафу Хакими.
Sport24.ru 17:24
Политика
Поздравляя с Днем Конституции, Зеленский упустил два региона
Поздравляя граждан с Днем Конституции, президент Украины Владимир Зеленский упомянул 25 областей, хотя в Основном законе говорится о 27 субъектах, пишет газета "Известия".
Газета.Ru 15:49
Общество
Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:21
Энергетика
Газпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
Москва, 26 июня 2020, 15:52 — REGNUM Газпром договаривается с китайскими партнёрами об увеличении поставок газа до 44 млрд куб. в год.
REGNUM 26 июня в 08:52
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, Белоруссия осталась единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке.
Известия 16:18
Общество
Starbucks и PepsiCo присоединились к рекламному бойкоту соцсетей
От рекламы в Facebook и Instagram уже отказались Coca-Cola, Unilever, Verizon и другие корпорации.
Говорит Москва 13:36
Кино
Павел Деревянко и Оксана Акиньшина снимутся в сериале о Патриарших
Российская газета 26 июня в 05:00
Автоспорт
Гран При Австрии: Ставки букмекеров
Ставки букмекеров: Победа в Гран При Австрии Хэмилтон, Ферстаппен 3.00 Леклер 6.00 Боттас 7.00 Феттель 7.50 Элбон 26.00 Перес 51.00 Стролл 101.00 Сайнс 176.00 Норрис 251.00 Квят, Гасли, Риккардо, Райкконен, Окон 501.00 Грожан, Магнуссен, Джовинацци 1001.00 Расселл, Латифи 2001.00 Однако Льюис Хэмилтон – главный фаворит на победу в чемпионате.
F1news.ru 17:05
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 13:23
Технологии
TikTok назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных
Критика TikTok продолжается: на этот раз приложение назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных.
Ferra 13:37
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru 10:08