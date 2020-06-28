Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Китае назвали три недостатка россиянок

Как отметил автор материала, внешность россиянок, привлекающая мужчин всего мира, в том числе из Китая, — самое загадочное явление, наряду со стереотипами о России про медведей и водку. Однако, отмечает журналист, такие браки заключаются редко по «трем вполне реальным причинам».
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Китайский журналист указал на три недостатка русских женщин

РЕН ТВ09:07

Китайский журналист назвал недостатки русских женщин

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В Китае назвали три недостатка россиянок

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Китайский журналист написал о проблемах с невестами из России

Вести.Ru09:24

Китаец перечислил недостатки русских невест

Телеканал 360°11:39

Китайский журналист назвал три главных недостатка русских женщин

Московский Комсомолец08:57

В Китае назвали три главных недостатка россиянок

РИА Новости08:37
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Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов

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Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых

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Общество

В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
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Минтруд не поддержал идею о выплатах на детей старше 16 лет

Идея о распространении единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей старше 16 лет не была поддержана Минтрудом РФ.
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Экономика

В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
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Кино

Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»

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Неумелый дрифтер врезался в телевышку в Магадане

Автохамы в Магадане: ребенок чудом не стал жертвой дрифтера Народные корреспонденты ИА MagadanMedia делятся фотографиями нарушителей Стоит отметить, что еще несколько лет назад фанаты дрифта выступали с инициативой организовать отдельную площадку, где можно вдоволь пожечь резину, никому не мешая.
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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
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Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
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Политика

Глава Сахалина объяснил, как поправки в Конституцию защитят Курилы

Глава Сахалина объяснил, как поправки в Конституцию защитят Курилы от претензий другого государства.
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Обвиняемого в изнасиловании малолетней дочери оправдали в Татарстане

РЕН ТВ 26 июня в 11:32
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Общество

Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
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Футбол

Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»

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Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru вчера в 02:29
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Авто

Калифорния решила избавиться от неэкологичных грузовиков

Правительство штата Калифорния решило обязать компании выпускать грузовики не только на дизельном топливе - они обязаны будут выпускать грузовые машины с полностью электрическими силовыми агрегатами.
Car.ru вчера в 03:45
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ЦИК: явка на голосовании по Конституции составила 28,46% за три дня

Явка по итогам трех дней общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 28,46%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
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Общество

В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам

В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
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Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
Газета.Ru 01:37
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Общество

Лётные испытания Boeing 737 MAX в рамках сертификации начнутся 29 июня

Испытания усовершенствованной конструкции самолёта пройдут 29 июня.
Территория новостей 08:13
Футбол

Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Российская газета 11:53
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Starbucks присоединилась к бойкоту соцсетей путём отказа от рекламы

Как писал NEWS.ru, PepsiCo отказывается размещать рекламу на Facebook и присоединяется к бойкоту соцсети.
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Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. На 37-й минуте Жезус упал в штрафной «сорок», получив толчок в спину от Шёра и заработав пенальти.
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Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне

Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.
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Составлен рейтинг самых нержавеющих иномарок

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«Колбасного короля» Тенниса проверят из-за вспышки COVID-19 в Германии

РИА В Германии после вспышки коронавируса на мясоперерабатывающем предприятии в городе Реда-Виденбрюк прокуратура и политики начали проверку в отношении владельца завода Клеменса Тенниса, которому еще в 2015 году издание WirtschaftsWoche дало прозвище "колбасный король".
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Канада планирует построить манипулятор для изучения Луны к 2025 году

Получить готовые изделия агентство планирует к 2025 году, а запуск будет зависеть от графика работы лунного шлюза.
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