Экономика
RT на русскомВ Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США
Подписание первой фазы торговой сделки с США позволит Китаю повысить конкурентоспособность внутреннего рынка и предоставить потребителям более качественные товары и услуги, отметила официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.
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с чего всё началось
Китай извлечет для себя выгоду благодаря импорту из Соединенных Штатов, который должен увеличиваться в соответствии с требованиями китайско-американского торгового соглашения первого этапа.ТАСС01:36
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Пекин надеется на активизацию сотрудничества с США после подписания торгового соглашения
Экономика сегодня02:07
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