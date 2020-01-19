Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США

Подписание первой фазы торговой сделки с США позволит Китаю повысить конкурентоспособность внутреннего рынка и предоставить потребителям более качественные товары и услуги, отметила официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.
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с чего всё началось

В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США

Китай извлечет для себя выгоду благодаря импорту из Соединенных Штатов, который должен увеличиваться в соответствии с требованиями китайско-американского торгового соглашения первого этапа.
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Торговое сотрудничество с США отвечает требованиям развития КНР

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