Китай извлечет для себя выгоду благодаря импорту из Соединенных Штатов, который должен увеличиваться в соответствии с требованиями китайско-американского торгового соглашения первого этапа.

с чего всё началось

Подписание первой фазы торговой сделки с США позволит Китаю повысить конкурентоспособность внутреннего рынка и предоставить потребителям более качественные товары и услуги, отметила официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.

В Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США

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