Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США

Подписание первой фазы торговой сделки с США позволит Китаю повысить конкурентоспособность внутреннего рынка и предоставить потребителям более качественные товары и услуги, отметила официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.
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с чего всё началось

В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США

Китай извлечет для себя выгоду благодаря импорту из Соединенных Штатов, который должен увеличиваться в соответствии с требованиями китайско-американского торгового соглашения первого этапа.
ТАСС01:36

Подробнее о событии

Торговое сотрудничество с США отвечает требованиям развития КНР

Аргументы и Факты04:03

Китай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США

Газета.Ru01:49

В Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США

RT на русском03:12

В Китае рассказали о преимуществах торговой сделки с США

Красная весна01:56

Пекин: Китай получит выгоду от увеличения импорта из США

News.ru03:52

В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США

ТАСС01:36

Мастер-класс Трампа, или Как надо проигрывать

REGNUMвчера в 11:55
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Политика

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление

Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
REGNUM 15:55
Политика

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
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Два трупа обнаружили при тушении пожара в Южно-Сахалинске

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АСТВ вчера в 21:14
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Общество

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Известия 16:01
Происшествия

В прокуратуре назвали причину массового отравления водой в Кизляре

О массовом отравлении из-за загрязненной воды из-под крана в Кизляре стало известно 14 января.
РБК 11:39
Общество

СМИ опубликовали источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
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Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
РИА Новости 17 января в 12:08
Общество

Елизавета Пескова рассказала о последних полученных от отца деньгах

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
РБК 18:59
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На аукционе продали первый Chevrolet Corvette Stingray 2020 года

Как отмечается, деньги от продажи модели Corvette Stingray под VIN-номером 001 пойдут на благотворительность, в том числе «Детскому Фонду» Детройта, который является некоммерческой организацией, инвестирующей средства на увеличение количества школ в этом городе.
CarsWeek.ru 05:05
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Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ «Максим»

РИА Новости вчера в 18:39
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Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
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Футбол

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Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Спартак» и рассказал, что говорят о наставнике московского клуба Доменико Тедеско в Германии.
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Шоу-бизнес

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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

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Крестный ход прошел в Барнауле на Крещение. Как это было

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
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В центре Москвы проходит антифашистское шествие

В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад.
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