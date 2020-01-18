Экономика
RT на русскомВ Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США
Подписание первой фазы торговой сделки с США позволит Китаю повысить конкурентоспособность внутреннего рынка и предоставить потребителям более качественные товары и услуги, отметила официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.
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Китай извлечет для себя выгоду благодаря импорту из Соединенных Штатов, который должен увеличиваться в соответствии с требованиями китайско-американского торгового соглашения первого этапа.ТАСС01:36
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Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
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Осенью прошлого года занимавший должность главы правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете для поставщиков ресурсов включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ.
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О массовом отравлении из-за загрязненной воды из-под крана в Кизляре стало известно 14 января.
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Как отмечается, деньги от продажи модели Corvette Stingray под VIN-номером 001 пойдут на благотворительность, в том числе «Детскому Фонду» Детройта, который является некоммерческой организацией, инвестирующей средства на увеличение количества школ в этом городе.
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Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
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Общество
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Авторитет в глазах окружающих возрастет, получится распространить влияние даже на малознакомых людей, они будут прислушиваться к Тельцам и обратятся за важным советом.
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Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
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Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
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Стало известно, что бренд BQ презентовал новую модель кнопочного телефона. Новинка получила название BQ 2800G Online.
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Утром 19 января в барнаульских храмах прошли божественные литургии, которые продолжились крестным ходом.
Политика
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Кино
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»
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Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
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Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Армия и оружие
Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60
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В центре Москвы проходит антифашистское шествие
В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад.