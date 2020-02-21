Общество
ФАНВ Китае назвали сроки испытания вакцины от коронавируса
Испытания китайской вакцины от коронавируса начнутся не ранее конца апреля, рассказал заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин. По его словам, разработка вакцины идет синхронно с другими странами. Как пишет РИА Новости, некоторые китайские вакцины уже тестируют на животных.
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Власти Китая рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса
Газета.Ruвчера в 22:31
Китай начнет клинические испытания вакцины от нового коронавируса не раньше апреля
Коммерсантъвчера в 22:05
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Сотрудники самой крупной киностудии России "Мосфильм" монтируют фильм "Земля леопарда, или Феномен человека" об одной из самых редких крупных кошек на планете, сообщает национальный парк "Земля леопарда".
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