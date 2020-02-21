Испытания китайской вакцины от коронавируса начнутся не ранее конца апреля, рассказал заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин. По его словам, разработка вакцины идет синхронно с другими странами. Как пишет РИА Новости, некоторые китайские вакцины уже тестируют на животных.

В Китае назвали сроки испытания вакцины от коронавируса

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