Здоровье

BFM.ruBFM.ruВ Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания. У тех, кто заболел позже, симптоматика проявлялась слабее. Об этом говорится в черновике исследования на портале Social Science Research Network.
Читать в источнике
Комментировать325
с чего всё началось
Как сообщается на портале Social Science Research Network (SSRN
), эксперты наблюдали за 89 пациентами в Ухане и выяснили, что у заболевших вирусом позднее, симптомов было меньше.
Московский Комсомолецвчера в 19:16

Подробнее о событии

Китайские ученые обнаружили изменения в симптомах коронавируса

РИА Новости00:54

Китайские ученые сообщили об изменениях в симптомах коронавируса

Красная весна01:15

Выявлены изменения в клинических симптомах коронавируса

Взгляд.рувчера в 10:17

Китайские ученые обнаружили изменения симптомов коронавируса

Известиявчера в 17:00

Коронавирус мутировал: Учёные рассказали о развитии болезни без симптомов

Царьградвчера в 11:00

Ученые из Китая обнаружили изменения в симптомах коронавируса

РБК00:11

Учёные заявили о возможном превращении коронавируса в грипп

News.ruвчера в 10:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:27, Ашберн

Комментарии

Общество

Олег Тиньков рассказал о диагностированной у него лейкемии

Предприниматель Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом 6 марта сообщает Forbes.
Телеканал RTVI вчера в 09:35
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Происшествия

Под Суздалем школьный автобус попал в ДТП с грузовиком и легковушками

РИА Новости 03:50
Музыка

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
Армия и оружие

Высокопоставленный иранский военнослужащий погиб в Сирии

Газета.Ru 05:12
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Футбол

Геркус ответил на судебный иск «Локомотива»

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус дал ответ на претензии «железнодорожников».
Vprognoze.ru 05:06
Общество

В Москве началось проектирование инфекционного корпуса

5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Говорит Москва 01:57
Происшествия

Накануне 8 Марта: в Киеве полицейскую избил в маршрутке навязчивый ухажер

Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.
Украина.ру 05:19
Армия и оружие

Lockheed Martin убрал Турцию из материалов программы истребителя F-35

Турция выведена производителем из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
REGNUM 03 марта в 18:30
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов

ГЛАС.RU вчера в 00:43
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Общество

Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы

РИА Новости 02:22
Армия и оружие

Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
REGNUM 03:36
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Общество

Лиза Пескова пожаловалась, что «скорая» не приехала к ней на вызов

Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова рассказала, что позвонила в «скорую» и «умирающим» голосом рассказала врачам о недомогании, однако к ней так никто и не приехал.
Аргументы недели 02:45
Шоу-бизнес

Дочь Валерии сменила имя и показала паспорт

Дочь певицы Валерии официально сменила имя. Анна Шульгина в качестве доказательств показала паспорт, вызвав небывалый ажиотаж поклонников.
Комсомольская правда вчера в 16:05
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Коммерсантъ 05:04
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу из-за коронавируса

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум отложили свадебную церемонию из-за вспышки коронавируса, сообщает People со ссылкой на осведомленный источник.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика

Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.
ТАСС вчера в 23:06
Общество

В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Lenta.ru 02:34
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru вчера в 07:23
Политика

Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Известия вчера в 10:28
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости 05 марта в 11:46
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Космос

Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба

Портал Поиск 05 марта в 03:51
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Здоровье

Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы

Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
ToDay News Ufa вчера в 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное