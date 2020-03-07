Здоровье
BFM.ruВ Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания. У тех, кто заболел позже, симптоматика проявлялась слабее. Об этом говорится в черновике исследования на портале Social Science Research Network.
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с чего всё началось
Как сообщается на портале Social Science Research Network (SSRN), эксперты наблюдали за 89 пациентами в Ухане и выяснили, что у заболевших вирусом позднее, симптомов было меньше.Московский Комсомолецвчера в 19:16
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Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию сотрудничать "в полной мере" со следствием, изучающим причину крушения малайзийского "Боинга".
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Очередная воспитанница Этери Тутберидзе вписывает свое имя в историю - 13-летняя Камила Валиева мало того, что лидирует после короткой программы на юношеском чемпионате мира, так еще и рекорд мира в данном виде программы обновила.
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Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
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По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
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В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.
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Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
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Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
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На Украине в результате ДТП два человека погибли, пятнадцать — пострадали
Два человека погибли, пятнадцать — получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобиля Jeep Cherokee с пассажирским микроавтобусом Volkswagen Lt35, следовавшим из Полтавы в Пирятин.
Политика
Депутатам не запретят иностранную недвижимость
Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
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Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»
Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
Младший брат и двое племянников короля Саудовской Аравии арестованы
Младший брат короля Саудовской Аравии и два племянника монарха арестованы в Эр-Рияде по обвинению в государственной измене.
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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram обращение к своим подписчикам.
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Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
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МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.
Общество
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Здоровье
Елизавета Пескова сравнила здравоохранение Франции и России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала подписчикам своего блога в сети Instagram о том, как устроено здравоохранение во Франции на ее личном примере.
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Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»
Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
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Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
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В Новой Москве загорелся и обрушился ангар с радиоэлектроникой
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Новый премьер Украины объяснил свои слова о воде для Крыма
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова относительно подачи воды в Крым.
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Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта
Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
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66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.