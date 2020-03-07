с чего всё началось

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания. У тех, кто заболел позже, симптоматика проявлялась слабее. Об этом говорится в черновике исследования на портале Social Science Research Network.

Политика ЕС призвал Россию к сотрудничеству по делу MH17 Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию сотрудничать "в полной мере" со следствием, изучающим причину крушения малайзийского "Боинга".

Фигурное катание Тутберидзе создала для России еще одну лютую фигуристку Очередная воспитанница Этери Тутберидзе вписывает свое имя в историю - 13-летняя Камила Валиева мало того, что лидирует после короткой программы на юношеском чемпионате мира, так еще и рекорд мира в данном виде программы обновила.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.

Общество В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.

Общество Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.

Спорт Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Политика Депутатам не запретят иностранную недвижимость Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.

Общество Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки» Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.

Политика Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Политика Путин поручил провести миграционную реформу Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.

Общество Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Здоровье Елизавета Пескова сравнила здравоохранение Франции и России Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала подписчикам своего блога в сети Instagram о том, как устроено здравоохранение во Франции на ее личном примере.

Политика Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2» Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.