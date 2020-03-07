Здоровье

BFM.ruBFM.ruВ Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания. У тех, кто заболел позже, симптоматика проявлялась слабее. Об этом говорится в черновике исследования на портале Social Science Research Network.
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с чего всё началось
Как сообщается на портале Social Science Research Network (SSRN
), эксперты наблюдали за 89 пациентами в Ухане и выяснили, что у заболевших вирусом позднее, симптомов было меньше.
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