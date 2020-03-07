с чего всё началось

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания. У тех, кто заболел позже, симптоматика проявлялась слабее. Об этом говорится в черновике исследования на портале Social Science Research Network.

Общество В России изменятся правила выдачи лицензий на оружие Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.

Политика В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.

Общество Альфа-банк заблокировал карты россиян Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.

Политика Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Общество В Иране от коронавируса умерла депутат парламента Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.

Транспорт Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».

Энергетика Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+ Мировые цены на нефть ускорили падение после информации о том, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении уровня добычи черного золота.

Спорт Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Авто Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), пребывающий под процедурой санации, в рамках аудита выставил тестовую версию автомобилей российского бренда Lada.

Общество Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Космос Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.