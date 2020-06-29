Коронавирус
Российская газетаВ Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа с потенциалом пандемии. Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
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Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Наука
Ученые рассказали, почему с возрастом сложнее похудеть
Mockva.ru 28 июня в 07:49
Здоровье
В Самарской области еще три человека умерли от коронавируса
В Самарской области выросло число жертв коронавируса. За последние сутки умерли трое человек.
63.ru 03:31
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Общество
Мэр города в Индонезии на коленях извинилась за эпидемию коронавируса
Мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини на коленях извинилась за ухудшение ситуации с распространением коронавируса.
Росбалт 04:46
Общество
ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ
В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.
News.ru 04:45
Политика
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции
Газета.Ru 04:11
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть
ToDay News Ufa 28 июня в 16:13
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Новые случаи коронавируса выявлены в 12-ти районах Тульской области
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Тульские новости 03:37
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Гаджеты
Apple может лишить новый iPhone зарядного устройства
По мнению инсайдера, вместо "бесплатного" зарядного устройства в Apple будут активно продвигать новый сетевой адаптер питания на 20 Вт в качестве дополнительного аксессуара для iPhone.
Популярная механика вчера в 08:37
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5
Обновленный Audi Q5 получил решетку увеличенных размеров, новую оптику, а также видоизмененные воздухозаборники.
Evo-rus.com 04:17
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Происшествия
Полиция проводит операцию в ТЦ в деловом районе под Парижем
Полицейская операция проводится в торговом центре Les 4 Temps в деловом квартале Дефанс под Парижем, сообщает префектура полиции.
RT на русском 04:53
Происшествия
Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Общество
В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции
Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
Эхо Москвы 01:00
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi сильно подорожают в 2021 году
Согласно информации, распространяющейся в Сети, в 2021 году флагманские смартфоны Xiaomi будут стоить гораздо дороже, чем нынешние аппараты топового уровня, пишет интернет-ресурс iXBT.Подорожание коснётся устройств, работающих на базе Qualcomm.
UfaTime.ru 02:56
Наука
Определено содержимое курительной трубки древних индейцев
Evo-rus.com вчера в 07:27
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27