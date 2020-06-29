Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа

Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа с потенциалом пандемии. Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
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Ученые обнаружили штамм гриппа, который способен вызвать пандемию

Москва 2403:53

В Китае нашли новый смертельно опасный штамм гриппа

URA.Ru03:48

В Китае обнаружили новый тип свиного гриппа, способный вызвать пандемию

ТК Звезда00:45

Китай сделает все для предотвращения распространения новых вирусов

РИА Новости04:15

В Китае выявили потенциально опасный для людей свиной грипп

Lenta.ruвчера в 23:14

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа

Российская газетавчера в 20:46

Вирус свиного гриппа назвали угрозой новой пандемии

N+1вчера в 14:34
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
321
Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
3,9K
Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс вчера в 04:13
3
Наука

Ученые рассказали, почему с возрастом сложнее похудеть

Mockva.ru 28 июня в 07:49
2
Здоровье

В Самарской области еще три человека умерли от коронавируса

В Самарской области выросло число жертв коронавируса. За последние сутки умерли трое человек.
63.ru 03:31
1
Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
201
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
696
Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
1
Общество

Мэр города в Индонезии на коленях извинилась за эпидемию коронавируса

Мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини на коленях извинилась за ухудшение ситуации с распространением коронавируса.
Росбалт 04:46
1
Общество

ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.
News.ru 04:45
Политика

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции

Газета.Ru 04:11
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Здоровье

Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть

ToDay News Ufa 28 июня в 16:13
46
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
699
Общество

Новые случаи коронавируса выявлены в 12-ти районах Тульской области

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Тульские новости 03:37
715
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,9K
Гаджеты

Apple может лишить новый iPhone зарядного устройства

По мнению инсайдера, вместо "бесплатного" зарядного устройства в Apple будут активно продвигать новый сетевой адаптер питания на 20 Вт в качестве дополнительного аксессуара для iPhone.
Популярная механика вчера в 08:37
216
Авто

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5

Обновленный Audi Q5 получил решетку увеличенных размеров, новую оптику, а также видоизмененные воздухозаборники.
Evo-rus.com 04:17
5
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Происшествия

Полиция проводит операцию в ТЦ в деловом районе под Парижем

Полицейская операция проводится в торговом центре Les 4 Temps в деловом квартале Дефанс под Парижем, сообщает префектура полиции.
RT на русском 04:53
Происшествия

Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
1K
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,3K
Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
169
Общество

В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции

Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
Эхо Москвы 01:00
1
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi сильно подорожают в 2021 году

Согласно информации, распространяющейся в Сети, в 2021 году флагманские смартфоны Xiaomi будут стоить гораздо дороже, чем нынешние аппараты топового уровня, пишет интернет-ресурс iXBT.Подорожание коснётся устройств, работающих на базе Qualcomm.
UfaTime.ru 02:56
11
Наука

Определено содержимое курительной трубки древних индейцев

Evo-rus.com вчера в 07:27
22
Общество

Компания Cirque du Soleil подала заявление на защиту от кредиторов

REGNUM 03:23
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
456
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
618
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
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