Наука
Российская газетаВ Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа с потенциалом пандемии. Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
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с чего всё началось
Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, новый штамм представляет собой сочетание характеристик штамма птичьего гриппа, обнаруживаемого у птиц в Европе и Азии, штамма H1N1, который вызвал пандемию свиного гриппа в 2009 году, и североамериканского штамма H1N1, в котором есть гены птичьего, свиного гриппа и вируса гриппа, которым болеют люди.Коммерсантъ05:13
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