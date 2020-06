Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences , новый штамм представляет собой сочетание характеристик штамма птичьего гриппа, обнаруживаемого у птиц в Европе и Азии, штамма H1N1, который вызвал пандемию свиного гриппа в 2009 году, и североамериканского штамма H1N1, в котором есть гены птичьего, свиного гриппа и вируса гриппа, которым болеют люди.