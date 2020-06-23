с чего всё началось

Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа с потенциалом пандемии. Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.

Политика Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику. 348

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 514

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 772

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы. 13

Наука Была выявлена опасность редактирования гена эмбрионов человека Подлил масла в огонь еще тот факт, что доктор Хе выступил как раз накануне конгресса по редактированию генов человека, где должны были обсуждаться научные, медицинские, социальные и этические последствия этих технологий. 47

Общество Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента. 305

Происшествия На Кубани подтверждено 60 новых положительных тестов на коронавирус Краснодар, 30 июня 2020, 10:44 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. 2,1K