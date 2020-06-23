Наука

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа

Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа с потенциалом пандемии. Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
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с чего всё началось
Группа ученых из КНР опубликовала в американском издании PNAS
 материал, в котором исследователи сообщили об обнаружении нового штамма гриппа, который распространяется среди свиней.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
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ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
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Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
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Политика

Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну

Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
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Общество

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Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
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Подлил масла в огонь еще тот факт, что доктор Хе выступил как раз накануне конгресса по редактированию генов человека, где должны были обсуждаться научные, медицинские, социальные и этические последствия этих технологий.
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Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

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На Кубани подтверждено 60 новых положительных тестов на коронавирус

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Отмечается, что российские дилеры получили письма, в которых речь идет о временном прекращении реализации авто.
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Обвинение просит провести закрытое заседание по делу историка Соколова

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