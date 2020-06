Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. Об этом сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

