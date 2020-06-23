Наука

REGNUMREGNUMВ Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией

Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. Об этом сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
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с чего всё началось
Группа ученых из КНР опубликовала в американском издании PNAS
 материал, в котором исследователи сообщили об обнаружении нового штамма гриппа, который распространяется среди свиней.
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