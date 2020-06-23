Наука
REGNUMВ Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. Об этом сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Общество
В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля
Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.
ТАСС 07:59
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
В Воронеже бизнесмена отправили в СИЗО за взятку в 1,5 млн
Ленинский райсуд Воронежа избрал в отношении подозреваемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) директора ООО «Недвижимость и кредит» Николая Бойко меру пресечения в виде заключения под стражу.
Обозреватель Врн 08:34
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин 30 июня обратился к россиянам перед предстоящим днем всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Регион 64 06:50
Общество
Собчак заявила о домогательствах к детям в Среднеуральском монастыре
Уралинформбюро 01:34
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:43
Финансы
Сбербанк предоставит «Аэрофлоту» кредит на 31 млрд руб. на пять лет
Сбербанк заключил с ПАО «Аэрофлот» кредитное соглашение на 31 млрд руб. сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе банка.
Агентство Москва 09:17
Общество
Саратовским кафе и ресторанам могут разрешить частично открыться
Представители саратовского ресторанного бизнеса обратились к председателю Государственной думы России Вячеслава Володину.
КП - Саратов 08:23
Здоровье
От коронавируса могли умереть 3,8 млн россиян
«Эксперты ВШЭ отмечают, что в случае полного игнорирования властью и гражданами сообщения об эпидемии и непринятия каких-либо мер по предотвращению распространения заболевания (экспоненциальный рост заболеваемости) в теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть цифры 3,8 миллиона», — говорится в сообщении ВШЭ.
URA.Ru вчера в 17:41
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Playboyrussia.com 07:13
Наука
На борьбу с ковидом вышли роботы-дезинфекторы
Недавно специалисты выявили способность ультрафиолета убивать коронавирус за несколько секунд, и вот уже создан мобильный робот-дезинфектор.
Неделя Новостей вчера в 13:53
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Футбол
Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА
Напомним, что в матче 1-го круга красно-белые одержали победу над ЦСКА со счётом 2:1.
CT news 05:10
Футбол
«Вечно благодарен». Гарай попрощался с «Валенсией»
Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай попрощался с испанским клубом.
Бомбардир.ру 08:45
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео.
Lenta.ru 09:25
Происшествия
В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой
Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга.
REGNUM 08:27
Политика
ФОМ: поправки к Конституции поддержали 78,2% граждан РФ
Москва, 30 июня 2020, 14:25 — REGNUM Количество граждан России, поддержавших поправки к Конституции, составляет 78,2%. Таковы данные экзитпола фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на 29 июня, заявила начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина.
REGNUM 08:02
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Причины, по которой развалился брак Анджелины Джоли и Брэда Питта, до сих пор остаются неизвестными.
Дни24 04:07
Происшествия
В Петербурге на избирательном участке журналисту сломали руку
Форпост Северо-Запад 09:21
Происшествия
В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров
Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который обвиняется в убийстве пенсионеров.
Вести.Ru 09:17
Происшествия
Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки
РИА Новости 08:52
Армия и оружие
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.
РИА Новости 08:29
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не дарила сыну Porsche за 7 млн рублей
29 июня отпраздновал свой восемнадцатый день рождения средний сын продюсера Яны Рудковской Николай Батурин.
Somanyhorses 05:19
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54