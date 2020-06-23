с чего всё началось

Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. Об этом сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Общество В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах. 44

Политика Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом. 634

Происшествия В Воронеже бизнесмена отправили в СИЗО за взятку в 1,5 млн Ленинский райсуд Воронежа избрал в отношении подозреваемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) директора ООО «Недвижимость и кредит» Николая Бойко меру пресечения в виде заключения под стражу.

Политика Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию Президент РФ Владимир Путин 30 июня обратился к россиянам перед предстоящим днем всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Политика Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 1

Финансы Сбербанк предоставит «Аэрофлоту» кредит на 31 млрд руб. на пять лет Сбербанк заключил с ПАО «Аэрофлот» кредитное соглашение на 31 млрд руб. сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе банка.

Здоровье От коронавируса могли умереть 3,8 млн россиян «Эксперты ВШЭ отмечают, что в случае полного игнорирования властью и гражданами сообщения об эпидемии и непринятия каких-либо мер по предотвращению распространения заболевания (экспоненциальный рост заболеваемости) в теоретической модели число дополнительных смертей в анализируемый период могло бы достигнуть цифры 3,8 миллиона», — говорится в сообщении ВШЭ. 35

Наука На борьбу с ковидом вышли роботы-дезинфекторы Недавно специалисты выявили способность ультрафиолета убивать коронавирус за несколько секунд, и вот уже создан мобильный робот-дезинфектор.

Футбол Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА Напомним, что в матче 1-го круга красно-белые одержали победу над ЦСКА со счётом 2:1.

Происшествия В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга. 61

Политика ФОМ: поправки к Конституции поддержали 78,2% граждан РФ Москва, 30 июня 2020, 14:25 — REGNUM Количество граждан России, поддержавших поправки к Конституции, составляет 78,2%. Таковы данные экзитпола фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на 29 июня, заявила начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина. 765

Шоу-бизнес Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли Причины, по которой развалился брак Анджелины Джоли и Брэда Питта, до сих пор остаются неизвестными.

Армия и оружие Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.