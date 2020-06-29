Наука
REGNUMВ Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. Об этом сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости 06:58
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru вчера в 09:20
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Армия и оружие
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
Российская газета 11:16
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым
News102.ru 06:36
Происшествия
Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами
Lenta.ru вчера в 03:21
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Кино
Вышел трейлер сериала «Проклятая» — новой версии истории Короля Артура
В сети появился полноценный трейлер сериала «Проклятая», в котором представляют новую версию знакомой легенды о Короле Артуре.
Игромания.ру 10:08
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет
Ранее Онищенко говорил о том, что пока рано прогнозировать вторую волну COVID-19.
URA.Ru 10:52
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Политика
В Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров
Киев, 30 июня 2020, 12:01 — REGNUM Сегодня, 30 июня, в Киеве началась масштабная и бессрочная акция протеста шахтеров, которые требуют от власти погашения долгов по зарплатам, а также выдвигают ряд политических требований, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:01
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Фигурное катание
Медведева вернулась в Россию и прошла тестирование на коронавирус
Bookmaker-ratings.ru 09:43
Космос
Астрономы заметили странное исчезновение массивной звезды
Популярная механика 08:58
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Авто
Genesis запустил в России сервис подписки на автомобили
Премиальный бренд компании Hyundai — Genesis — запустил в России сервис подписки на свои автомобили, который будет осуществляться через онлайн-платформу Genesis Mobility.
AutoNews 10:38
Общество
ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России
По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
РИА Новости 10:54
Наука
Из-за падения астероида погибли динозавры
Ученые: динозавров погубило падение астероида, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:09
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Общество
В Карелии отменили 14-дневную изоляцию для приезжающих граждан РФ
В Карелии отменили двухнедельную изоляцию для всех граждан России.
Российская газета 10:10