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Политика В Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров Киев, 30 июня 2020, 12:01 — REGNUM Сегодня, 30 июня, в Киеве началась масштабная и бессрочная акция протеста шахтеров, которые требуют от власти погашения долгов по зарплатам, а также выдвигают ряд политических требований, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авто Genesis запустил в России сервис подписки на автомобили Премиальный бренд компании Hyundai — Genesis — запустил в России сервис подписки на свои автомобили, который будет осуществляться через онлайн-платформу Genesis Mobility.

Общество ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России По всей России в последнее время наблюдается устойчивое снижение новых выявленных случаев коронавируса, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.