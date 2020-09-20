Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь. Как сообщает агентство Xinhua, следы вируса были найдены в пятницу во время проверки в городе Чанчунь.
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В Китае обнаружили коронавирус на упаковке морепродуктов из России

РБКвчера в 19:03

Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России

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Власти китайской провинции нашли коронавирус на кальмарах из РФ

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В Китае коронавирус обнаружили на упаковке продуктов из России

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В Китае на упаковках с замороженными кальмарами из России обнаружен COVID-19

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Власти Китая нашли COVID-19 на упаковке морепродуктов из России

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В КНР обнаружили коронавирус на российских морепродуктах

ИА Красная Веснавчера в 16:33
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Политика

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Российский инженер-конструктор, разработчик гиперзвуковых ракет «Авангард» Герберт Ефремов прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в «краже» технологий гиперзвуковых ракет.
Известия вчера в 19:15
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Происшествия

Пара сорвалась с крыши и погибла в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 18:28
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Наука

Древние люди могли готовить пищу в горячих источниках

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые выдвинули предположение, что древние люди могли варить пищу именно в горячих источниках.
ToDay News Ufa вчера в 08:55
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Общество

В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми.
РИА Новости вчера в 21:46
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Космос

На Венере обнаружены признаки жизни

Телескопы обнаружили в атмосфере Венере признаки жизни – газ фосфин, который вырабатывают бактерии.
Столица С 19 сентября в 14:30
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Общество

В Минкомсвязи отложили учения по устойчивости Рунета

Согласно приказу Минкомсвязи, в 2020 году были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз — 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.
Известия 01:02
Общество

В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды

Представитель администрации отеля Xander Hotel в Томске, где останавливался российский блогер Алексей Навальный, рассказала о качестве бутилированной воды, которую размещают в номерах гостиницы.
Газета.Ru 01:21
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Происшествия

В Китае пять человек получили ранения после нападения с ножом

В китайском городе Гуанчжоу пять человек получили ранения после нападения с ножом.
RT на русском 00:43
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Общество

В Москве скончался актер и телеведущий Михаил Борисов

Inc-news.ru вчера в 03:26
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Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

РБК 00:22
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Футбол

СМИ: «Спартак» уверен, что договорится с «Тоттенхэмом» по Орье

Московский футбольный клуб «Спартак» уверен в подписании ивуарийского защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сержа Орье.
RT на русском вчера в 11:52
Политика

Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным

Один из разработчиков «Новичка» ‒ Вил Мирзаянов, проживающий в США, ‒ извинился перед основателем ФБК Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».
Ведомости вчера в 04:05
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Общество

В регионе Среднего Урала выпал первый снег

В ночь с 21 на 22 сентября в городе ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Накануне первый снег выпал в Пермском крае.
РБК вчера в 23:48
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Политика

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Известия вчера в 21:43
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Политика

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
РИА Новости 01:46
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Происшествия

Прошли обыски у бывшего зампреда правительства Алтая

В доме экс-заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой проведены обыски.
Московский Комсомолец 00:47
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Культура

Назван лучший комедийный сериал по версии премии «Эмми»

На церемонии вручения премии американской телеакадемии "Эмми" приз в номинации "Лучший комедийный сериал" получила работа "Шиттс Крик".
Газета.Ru вчера в 22:22
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Общество

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
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Шоу-бизнес

Подольская призналась, что сильно поправилась за период беременности

Эстрадная исполнительница с белорусскими корнями Наталья Подольская призналась поклонникам, что сильно поправилась за период беременности.
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Армия и оружие

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия вчера в 18:43
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Футбол

Тьяго Алькантара расплакался при прощании с Румменигге

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о переходе Тьяго Алькантары в «Ливерпуль».
LiveResult.Ru вчера в 06:56
Политика

Польша хочет много: «гиена Европы» подтверждает свою репутацию

Польша не могла не внести свой вклад в чрезвычайное ухудшение отношений России с Европой.
РИА Новости 01:00
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Здоровье

Десятки очагов коронавируса выявлены в забайкальских школах

Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении.
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Найдена крупа, «выгоняющая» из организма сахар и холестерин

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Наука

МРТ мозга птиц провели без наркоза

МедиаПоток вчера в 04:03
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Общество

Рост доли «Уралхима» в «Уралкалии» задерживает ФАС

Рост доли "Уралхима" в "Уралкалии" задерживает ФАС Как выяснил "Ъ", "Уралхим" должен в ближайшие две недели увеличить свою долю в "Уралкалии" с 46% до 75%.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Религия

Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Известия вчера в 17:28
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Происшествия

В США ночью разбился бомбардировщик B-25

Avia.pro вчера в 22:28
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Хоккей

«Тампа» проиграла «Далласу» в первом матче финала Кубка Стэнли

Хоккейный клуб «Даллас Старз» обошел соперников из «Тампа Бэй Лайтнинг» в первом матче финала Кубка Стэнли.
Телеканал 360° вчера в 02:56
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Здоровье

Назван период действия вакцины против COVID-19

Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о сроке действия новой российской вакцины против коронавируса — «Спутник V». Об этом сообщает издание RT.
Live24 01:55
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