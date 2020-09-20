Коронавирус
ИзвестияВ Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ
Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь. Как сообщает агентство Xinhua, следы вируса были найдены в пятницу во время проверки в городе Чанчунь.
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Политика
Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий
Российский инженер-конструктор, разработчик гиперзвуковых ракет «Авангард» Герберт Ефремов прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в «краже» технологий гиперзвуковых ракет.
Известия вчера в 19:15
Происшествия
Пара сорвалась с крыши и погибла в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 18:28
Наука
Древние люди могли готовить пищу в горячих источниках
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые выдвинули предположение, что древние люди могли варить пищу именно в горячих источниках.
ToDay News Ufa вчера в 08:55
Общество
В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми.
РИА Новости вчера в 21:46
Космос
На Венере обнаружены признаки жизни
Телескопы обнаружили в атмосфере Венере признаки жизни – газ фосфин, который вырабатывают бактерии.
Столица С 19 сентября в 14:30
Общество
В Минкомсвязи отложили учения по устойчивости Рунета
Согласно приказу Минкомсвязи, в 2020 году были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз — 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.
Известия 01:02
Общество
В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды
Представитель администрации отеля Xander Hotel в Томске, где останавливался российский блогер Алексей Навальный, рассказала о качестве бутилированной воды, которую размещают в номерах гостиницы.
Газета.Ru 01:21
Происшествия
В Китае пять человек получили ранения после нападения с ножом
В китайском городе Гуанчжоу пять человек получили ранения после нападения с ножом.
RT на русском 00:43
Общество
В Москве скончался актер и телеведущий Михаил Борисов
Inc-news.ru вчера в 03:26
Футбол
СМИ: «Спартак» уверен, что договорится с «Тоттенхэмом» по Орье
Московский футбольный клуб «Спартак» уверен в подписании ивуарийского защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сержа Орье.
RT на русском вчера в 11:52
Политика
Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным
Один из разработчиков «Новичка» ‒ Вил Мирзаянов, проживающий в США, ‒ извинился перед основателем ФБК Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».
Ведомости вчера в 04:05
Общество
В регионе Среднего Урала выпал первый снег
В ночь с 21 на 22 сентября в городе ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Накануне первый снег выпал в Пермском крае.
РБК вчера в 23:48
Политика
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Известия вчера в 21:43
Политика
Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках
Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
РИА Новости 01:46
Происшествия
Прошли обыски у бывшего зампреда правительства Алтая
В доме экс-заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой проведены обыски.
Московский Комсомолец 00:47
Культура
Назван лучший комедийный сериал по версии премии «Эмми»
На церемонии вручения премии американской телеакадемии "Эмми" приз в номинации "Лучший комедийный сериал" получила работа "Шиттс Крик".
Газета.Ru вчера в 22:22
Общество
Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Подольская призналась, что сильно поправилась за период беременности
Эстрадная исполнительница с белорусскими корнями Наталья Подольская призналась поклонникам, что сильно поправилась за период беременности.
Kadara.ru вчера в 10:00
Армия и оружие
В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда
Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия вчера в 18:43
Футбол
Тьяго Алькантара расплакался при прощании с Румменигге
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о переходе Тьяго Алькантары в «Ливерпуль».
LiveResult.Ru вчера в 06:56
Политика
Польша хочет много: «гиена Европы» подтверждает свою репутацию
Польша не могла не внести свой вклад в чрезвычайное ухудшение отношений России с Европой.
РИА Новости 01:00
Здоровье
Десятки очагов коронавируса выявлены в забайкальских школах
Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении.
REGNUM 00:07
Здоровье
Найдена крупа, «выгоняющая» из организма сахар и холестерин
ToDay News Ufa вчера в 14:49
Наука
МРТ мозга птиц провели без наркоза
МедиаПоток вчера в 04:03
Общество
Рост доли «Уралхима» в «Уралкалии» задерживает ФАС
Рост доли "Уралхима" в "Уралкалии" задерживает ФАС Как выяснил "Ъ", "Уралхим" должен в ближайшие две недели увеличить свою долю в "Уралкалии" с 46% до 75%.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Религия
Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Известия вчера в 17:28
Происшествия
В США ночью разбился бомбардировщик B-25
Avia.pro вчера в 22:28
Хоккей
«Тампа» проиграла «Далласу» в первом матче финала Кубка Стэнли
Хоккейный клуб «Даллас Старз» обошел соперников из «Тампа Бэй Лайтнинг» в первом матче финала Кубка Стэнли.
Телеканал 360° вчера в 02:56
Здоровье
Назван период действия вакцины против COVID-19
Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о сроке действия новой российской вакцины против коронавируса — «Спутник V». Об этом сообщает издание RT.
Live24 01:55