Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь. Как сообщает агентство Xinhua, следы вируса были найдены в пятницу во время проверки в городе Чанчунь.

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

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