Коронавирус
ИзвестияВ Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ
Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь. Как сообщает агентство Xinhua, следы вируса были найдены в пятницу во время проверки в городе Чанчунь.
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Политика
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ru 16:29
Происшествия
Экс-главу МВД Карачаево-Черкесии задержали за миллионную взятку
Трифонов руководил УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год.
RuNews24.ru 18 сентября в 21:24
Шоу-бизнес
Тарзан обвинил Первый канал во вмешательстве в частную жизнь его семьи
Знаменитый российский актер Сергей Глушко выразил критику в сторону Первого канала за вмешательства в его личную жизнь.
CT news 11:15
Футбол
«Эвертон» обыграл «Вест Бромвич» в матче 2-го тура АПЛ
В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле обыграл «Вест Бромвич» со счетом 5:2. Центральный нападающий «черный дроздов» Доминик Калверт-Льюин оформил хет-трик, со стороны хозяев также отличились Хамес Родригес и Майкл Кин.
Рамблер вчера в 10:44
Армия и оружие
Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ
По подсчетам издания, с последней недели августа к границам РФ в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова приблизились 28 самолетов Королевских ВВС Великобритании.
Газета.Ru 07:11
Общество
Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Fox News, что пандемия коронавируса вероятнее всего закончится в 2022 году.
РИА Новости 12:43
Единоборства
Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178
Представители UFC назвали обладателей денежных бонусов за турнир UFC Fight Night 178.
Матч ТВ 01:49
Происшествия
Автобус в Турции насмерть сбил пожилую российскую туристку
Микроавтобус на турецком курорте Кемер насмерть сбил 65-летнюю женщину из России, сообщает портал Milliyet.
Газета.Ru 16:35
Футбол
«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в первом туре Серии А
В матче первого круга Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над гегуэзской «Сампдорией».
RT на русском 16:37
Политика
СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК 17:30
Политика
В бундестаге оценили риски отказа от Nord Stream 2
Депутат отметил, что Америке крайне невыгодно строительство этого газопровода, так как американцы планируют заняться продажами своего сжиженного газа в страны ЕС.
Evo-rus.com 12:34
Экономика
Росгеология привлекла к конфликту с Роснедрами прокуроров
Росгеология привлекла к своему конфликту с Роснедрами Генпрокуратуру.
Коммерсантъ 18:24
Общество
Россия отменяет все вывозные авиарейсы из-за рубежа
Москва, 21 сентября 2020, 01:31 — REGNUM Вывозные авиарейсы для граждан России, застрявших за рубежом, будут прекращены с 21 сентября в связи с возобновление международного авиасообщения.
REGNUM 18:31
Здоровье
Найдена крупа, «выгоняющая» из организма сахар и холестерин
ToDay News Ufa 14:49
Космос
Неизвестные объекты, снятые на видео с МКС, оказались спутниками
Российский космонавт Иван Вагнер, опубликовавший ранее видео с якобы неизвестными объектами в космосе, сообщил, что это были спутники.
ТК Звезда вчера в 07:12
Общество
Близ Каира обнаружены 27 саркофагов возрастом более 2500 лет
27 нетронутых саркофагов обнаружены археологами в Саккаре, древнеегипетском некрополе, расположенном неподалеку от Каира.
Интерфакс 12:37
Экономика
Осторожно, экономика закрывается: новый мировой кризис не за горами
Новая порция ограничительных мер вводится в самых разных странах, и для мировой экономики это поистине зловещий знак.
Известия 17:02
Культура
Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон
Российская газета 18 сентября в 03:45
Общество
В Москве скончался актер и телеведущий Михаил Борисов
Inc-news.ru 03:26
Происшествия
Мать погибшего в ДТП Захарова заявила, что простила Ефремова
Мать Сергея Захарова, скончавшегося в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, заявила, что могла бы простить актера, по вине которого погиб ее сын.
Газета.Ru 14:11
Кино
Назван наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда
Evo-rus.com 10:23
Политика
Украина до слез растрогала военных КНР, продав авианосец за бесценок
Украина, получившая после распада Советского Союза достроенный на 80% крейсер "Варяг", приняла решение продать его Китаю.
iReactor 12:34
Культура
Шоураннер «Пацанов» затроллил тех, кто недоволен вторым сезоном
Долгожданный второй сезон антисупергеройского сериала «Пацаны» начал выходить на Amazon Prime Video в начале этого месяца.
Popcornnews.ru 19:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах
RT на русском 19:37
Здоровье
Перечислены два самых ранних признака дефицита B12
Низкий уровень B12 и железа становятся причиной анемии.
ToDay News Ufa 09:54
Футбол
«Краснодар» забил семь мячей «Химкам» в чемпионате России по футболу
Интерфакс-Спорт 18 сентября в 15:01
Экономика
Россияне взяли сельскую ипотеку почти на 38 млрд рублей в 2020 году
Объем выданных кредитов в рамках программы сельская ипотека превысил 37,7 млрд рублей, такие кредиты взяли более 19 тыс. человек с начала 2020 года.
ТАСС 18 сентября в 09:52
Здоровье
53 вахтовика заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки
Специалисты зарегистрировали 69 новых случаев заражения, из них 53 — вахтовики, рассказали корр. ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.
IrkutskMedia 00:28