В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди. Они контактировали с пациентами, у которых был обнаружен коронавирус, передает «Интерфакс».

В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

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