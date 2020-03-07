Происшествия
BFM.ruВ Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди. Они контактировали с пациентами, у которых был обнаружен коронавирус, передает «Интерфакс».
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Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Футбол
Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Происшествия
В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила о гибели третьего пациента, пострадавшего в больнице компании от использования бактериально зараженного препарата гепарин натрия, в реанимации остаются 6 человек.
Здоровье
Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жительницу Краматорска, находящегося на территории Украины, госпитализировали с подозрением на коронавирус после возвращения из Таиланда.
Происшествия
Всех контактировавших с заболевшими из Липецка взяли под наблюдение
Под медицинское наблюдение взяты пять человек. контактировавших с заразившимися коронавирусом COVID-19 жителями Липецка.
Биатлон
Логинов пропустит масс-старт Кубка мира в чешском Нове-Место
Александр Логинов сообщил «Матч ТВ», что не выступит в предстоящем масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Космос
На Марсе выявили возможные следы органики
На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
Футбол
Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Спорт
Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Шоу-бизнес
Бабкина пыталась покончить с собой за две недели до родов
Наука
Представлен метод ранней диагностики рака мочевого пузыря
Команда российских специалистов провели исследование мочи потенциального пациента и на основании полученных данных смогли получить метод диагностики рака мочевого пузыря, который позволяет его предсказать за 10 лет до первых видимых симптомов.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Армия и оружие
В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Запад не скрывает, что "потенциальным противником" в рамках маневров Defender Europe — 2020 будет Россия, заявили в российском МИД.
Общество
Победительница конкурса «Краса полиции» рассказала о службе
Интервью с победительницей конкурса «Краса полиции» в Курской области Ириной Ходыревской 7 марта опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Наука
Тревожность и фобии оказались характерны большинству собак
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Кино
Из-за коронавируса перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
Здоровье
Детям коронавирус угрожает так же, как и взрослым
Дети имеют такой же риск заражения коронавирусом COVID-19, как и взрослые.
Авто
Представлен самый продвинутый автопилот для дорог общего пользования
Предполагается, что первым серийным автомобилем, который получит систему автопилота, созданную Waymo, получит Jaguar I-PACE, но, когда именно состоится релиз авто и системы, созданной Waymo, пока не сообщается.