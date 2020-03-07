Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди. Они контактировали с пациентами, у которых был обнаружен коронавирус, передает «Интерфакс».
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В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля

RT на русском14:35

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

РБК10:44

Около 70 человек могут находиться под завалами рухнувшего в Китае «коронавирусного» отеля

Life.ru09:17

В Китае десятки людей оказались под завалами после обрушения отеля, он использовался для карантина по коронавирусу

Эхо Москвы11:30

Рухнувший в Китае отель использовали для карантина по коронавирусу

РИА Новости10:27

В Китае десятки человек оказались под завалами после обрушения гостиницы

Интерфакс10:38

СМИ: обрушившаяся в Китае гостиница использовалась как здание для карантина

ТАСС08:04
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Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета

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В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства

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На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
МИР 24 вчера в 07:40
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
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Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая

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Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
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Бабкина пыталась покончить с собой за две недели до родов

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В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

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Российская газета вчера в 23:37
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Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Из-за коронавируса перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде

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Авто

Представлен самый продвинутый автопилот для дорог общего пользования

Предполагается, что первым серийным автомобилем, который получит систему автопилота, созданную Waymo, получит Jaguar I-PACE, но, когда именно состоится релиз авто и системы, созданной Waymo, пока не сообщается.
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