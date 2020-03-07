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RT на русскомВ Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля
По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
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Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России, пять – в Москве и один в Нижнем Новгороде.
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Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина.
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Каждый российский надводный корабль, вооруженный гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», является настоящим кошмаром, воплощение которого командование военно-морских сил США даже представить не может.
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Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
Бывшего вокалиста групп Deep Purple и Rainbow Джо Линна Тернера не впустили в Россию на таможенном посту "Красная горка" на границе с Белоруссией в Смоленской области.
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16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
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Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
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Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой
После боя Алима Гугова из Кабардино-Балкарии и представителя Чечни Джаддала Алибекова в октагоне появились болельщики одного из спортсменов и устроили драку.
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Дубль Деспотовича принес «Оренбургу» победу над «Арсеналом»
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Жители сел Липецкого района заразились коронавирусом
Всего инфекцию выявили у 3 человек. Все они находятся под наблюдением в обсервационных отделениях.
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Российские биатлонисты установили новый антирекорд в эстафетах
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
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Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве
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В России «Красу полиции» затравили за внешность
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Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
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