Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»). People's Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао», официальное издание ЦК Компартии Китая) пишет, что под завалами находятся 70 человек.

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

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