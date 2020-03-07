Происшествия
РБКВ Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»). People's Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао», официальное издание ЦК Компартии Китая) пишет, что под завалами находятся 70 человек.
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Шоу-бизнес
Надежда Бабкина пыталась покончить с собой
Политика
Зеленский заявил о возможном выходе Украины из «нормандского формата»
Украина готова выйти из «нормандского формата» через год, если обстановка в Донбассе не изменится, а соответствующие стороны не реализуют международные соглашения.
Общество
Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
Биатлон
Халили рассказал, почему проиграл в борьбе за бронзу на финише эстафеты
Российский биатлонист Карим Халили рассказал, почему на финише эстафеты в Нове-Место уступил в борьбе за бронзу шведу Мартину Понсиломе.
Транспорт
Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Общество
Пойманным за пьяную езду предложили не выдавать лицензии на оружие
Росгвардия предлагает внести в законодательство запрет на получение оружейной лицензии для водителей, попавшихся пьяными за рулем, сообщил в интервью "Российской газете" директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин с первых минут начнет матч 28-го тура чемпионата Франции против "Ниццы".
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Здоровье
Медики рассказали, кому полезно сало
Общество
Роза Сябитова отчитала предложившую себя в жёны Путину невесту
Жительница города Иваново предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней ради хайпа.
Футбол
Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»
Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина.
Политика
Путин предложил уголовное наказание за повреждение воинских памятников
Документ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Игры
Поклонники квеста Full Throttle нарисовали 3D-трейлер игры
Рик Тиле и Марио Уччи В 2017 году студия Double Fine выпустила обновлённую версию Full Throttle Remastered.
Наука
Представлен метод ранней диагностики рака мочевого пузыря
Команда российских специалистов провели исследование мочи потенциального пациента и на основании полученных данных смогли получить метод диагностики рака мочевого пузыря, который позволяет его предсказать за 10 лет до первых видимых симптомов.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Футбол
«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Бернли» в АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Бернли» сыграли вничью в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Игры
Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Политика
Глава правящей партии Италии заразился коронавирусом
Коронавирус Covid-19 выявлен у лидера входящей в правящую коалицию Италии Демократической партии.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Шоу-бизнес
Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями
Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Финансы
Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.