Происшествия

РБКРБКВ Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»). People's Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао», официальное издание ЦК Компартии Китая) пишет, что под завалами находятся 70 человек.
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Рухнувший в Китае отель использовали для карантина по коронавирусу

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СМИ: обрушившаяся в Китае гостиница использовалась как здание для карантина

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