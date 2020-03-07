Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»). People's Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао», официальное издание ЦК Компартии Китая) пишет, что под завалами находятся 70 человек.

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

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Биатлон Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

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Экономика Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Происшествия В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Общество ПМЭФ-2020 в Петербурге отменили из-за коронавируса Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение отказаться от проведения мероприятия из-за вспышки коронавируса в других странах.

Хоккей Женский чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель сообщил Associated Press, что чемпионат мира-2020 среди женщин в Канаде отменен из-за коронавируса.