Происшествия

РБКРБКВ Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»). People's Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао», официальное издание ЦК Компартии Китая) пишет, что под завалами находятся 70 человек.
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Рухнувший в Китае отель использовали для карантина по коронавирусу

РИА Новости10:27

В Китае десятки человек оказались под завалами после обрушения гостиницы

Интерфакс10:38

В Китае десятки людей оказались под завалами после обрушения отеля, он использовался для карантина по коронавирусу

Эхо Москвы11:30

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

РБК10:44

Около 70 человек могут находиться под завалами рухнувшего в Китае «коронавирусного» отеля

Life.ru09:17

СМИ: обрушившаяся в Китае гостиница использовалась как здание для карантина

ТАСС08:04

Под завалами отеля в Китае могут оставаться более 40 человек

РЕН ТВ09:03
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
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Появилось видео проезда первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу

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ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
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Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Политика Сегодня вчера в 08:16
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
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ВОЗ рассказала об отличиях гриппа и коронавируса

Во информации ВОЗ, грипп и коронавирус распространяются с разной скоростью: если у первого инкубационный период в среднем составляет три дня, то у второго - пять-шесть.
Газета.Ru 09:44
Кино

Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
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Космос

SpaceX запустила корабль Dragon на МКС

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
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В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
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Широков предложил «Зениту» и «Спартаку» сыграть полуфинал Кубка России в «Лужниках»

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение по поводу места проведения полуфинала Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак».
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Политика

Зеленский считает, что его президентство сравнимо с дырявой лодкой

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Экономика

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве

В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
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Происшествия

Жертвами ДТП с автобусами и бензовозом в Сирии стали 30 человек

Бензовоз и два автобуса столкнулись в Сирии. Жертвами аварии стали около 30 человек.
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Армия и оружие

«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года

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Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
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В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой

Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
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Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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ПМЭФ-2020 в Петербурге отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение отказаться от проведения мероприятия из-за вспышки коронавируса в других странах.
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У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

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«Локомотив» обыграл «Йокерит», сократив отставание в серии

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке победил финский «Йокерит» со счётом 4:3 в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
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На Украине сироту затравили за песню «Смуглянка» к 75-летию Победы

Украинские СМИ начали травить 12-летнего сироту из Волыни Максима Ткачука после того, как он исполнил на конкурсе в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне песню "Смуглянка".
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