Общество

ИзвестияИзвестияКитайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки. По его мнению, одна из причин этого в том, что русские женщины после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью, как раньше.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок

Lenta.ru22:08

Причины быстрого старения россиянок объяснили в Китае

Газета.Ru21:26

Китайский журналист объяснил, почему русские женщины «рано стареют»

Life.ru20:32

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Известия20:08

В Китае объяснили, почему русские женщины быстро стареют

URA.Ru19:52

«Россиянки стареют быстрее»: журналист попытался объяснить догадки

РЕН ТВ19:46

Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»

РИА Новости18:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:22, Ашберн
Футбол

«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Metaratings 04:38
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия 16:17
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Коммерсантъ 13:38
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Политика

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

Коммерсантъ 18:19
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

RT на русском 03:09
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

РБК 14:26
Общество

Замгенпрокурора назвал ошибкой новые правила медосмотра для водителей

Первый заместитель генпрокурора Александр Букман назвал ошибкой указ Минздрава о введении обязательных проверок на наркотики для получения водительских прав, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 05:54
Армия и оружие

Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море

REGNUM 01:15
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 20 ноября в 07:37
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии

Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
РЕН ТВ 14:51
Кино

«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал

Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Российская газета 03:56
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 07:43
Общество

Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм

Народные новости 08:23
Кино

Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»

Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Национальная служба новостей 20 ноября в 04:08
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости вчера в 06:31
Политика

МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну

Глава МИД Швеции Анн Линде добавила, что даже общественные деятели из России иной раз отказываются ехать в Швецию из-за материалов в СМИ о бандитизме в стране.
Газета.Ru 14:38
Футбол

Чалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Вести.Ru 19:11
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости 16:54
Происшествия

Расчлененную женщину обнаружили в Кузбассе. Подозреваемый задержан

Тайга.инфо вчера в 21:18
Политика

В военную доктрину России могут внести изменения

Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Московский Комсомолец 07:13
Единоборства

Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг

Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Allboxing.ru 05:52
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
Здоровье

Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце

Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Известия 19:00
Политика

В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час

В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Российская газета 19:32
Армия и оружие

США потеряли беспилотник в Ливии

РИА Новости 20:16
Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия 04:45
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия 19:26
Политика

В Госдуме предложили отправить «посылочку из унитазов» для ВМС Украины

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отправить Киеву "посылочку из унитазов".
Экономика сегодня 21:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное