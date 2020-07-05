с чего всё началось

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 71

Общество Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена. 32

Общество Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил перераспределить расходы бюджета в условиях коронавируса.

Общество В Казахстане ажиотажный спрос на лекарства привел к их дефициту В Казахстане возник повышенный спрос на определенные препараты, например парацетамол, на фоне пандемии коронавируса.

Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. 883

Общество Учёные потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу ВОЗ же утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжёлых каплях. 2

Футбол «Локомотив» хочет усилиться экс-форвардом «Ювентуса» Манджукичем Московский "Локомотив" постарается побороться за 34-летнего хорватского футболиста Марио Манджукича, который объявил, что его контракт с катарским "Аль-Духайлем" был расторгнут 5 июля по соглашению сторон.

Общество В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был похоронен 4 июля в родном селе в Дагестане. 16

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом. 28