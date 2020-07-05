с чего всё началось

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой. Как передает агентство Синьхуа, пациента с соответствующими симптомами доставили в местную больницу.

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

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