с чего всё началось

Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализировали накануне. После этого в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.

В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности

Игры Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.

Гаджеты Протестирован первый настольный компьютер Huawei Китайский видеосервис BiliBili опубликовал ролик с демонстрацией настольного компьютера Huawei на базе фирменного процессора Kunpeng 920 с архитектурой ARMv8. 1

Космос Учёные до сих пор не могут дать объяснение таинственным космическим круглым радиоволнам Технический прогресс позволяет заглядывать всё глубже в космическое пространство и находить там вещи, которым на нынешнем уровне знаний специалисты не могут дать описание, например, таинственным круглым радиоволнам.

Технологии WhatsApp запускает пять новых функций Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций. 73