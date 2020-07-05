Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности

Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализировали накануне. После этого в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.
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с чего всё началось
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая у скотовода выявили бубонную чуму, сообщает газета «Синьцзинбао
» со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нура.
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