с чего всё началось

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

Экономика В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.

Киберспорт Вышел самостоятельный мод Team Fortress 2 Classic без шапок В Team Fortress 2 Classic не будет шапок – первые появились в Team Fortress 2 лишь в мае 2009-го.

Экономика На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов Схема предоставления кредитных каникул в рамках госпрограммы с отсрочкой оформления документов на 90 дней создала проблемы для многих заемщиков и банков. 1

Общество Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК. 570

Гаджеты Новый графический ускоритель Intel превосходит аналог от AMD Результаты тестов продемонстрировали, что новый графический ускоритель Intel Tiger Lake Xe сравним по скорости с NVIDIA GeForce MX350 и опережает GPU Vega в AMD Renoir, 5 июля сообщает интернет-издание Overclockers.ru. 2

Армия и оружие Замгенсека НАТО по разведке обсудил в Эстонии «российскую угрозу» С задачей ознакомиться с оборонительными способностями в возможном противостоянии с Россией прибыл в Эстонию заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер, 5 июля сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии. 3

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 1,5K

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом. 5

Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. 919

Космос Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе» С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты. 3

Общество Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства Если в семье оба или один родитель потеряли работу и встали на учет на биржу труда, то они могут рассчитывать на средства на детей не старше 18 лет. 13

Политика Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт". 2

Армия и оружие ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны. 7

Футбол Суд в понедельник приступит к пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд в понедельник должен приступить к пересмотру приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.

Общество Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей. 18