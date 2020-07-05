Коронавирус
Lenta.ruВ Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.
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с чего всё началось
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая у скотовода выявили бубонную чуму, сообщает газета «Синьцзинбао» со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нура.Коммерсантъ13:00
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Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС 18:40
Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Киберспорт
Вышел самостоятельный мод Team Fortress 2 Classic без шапок
В Team Fortress 2 Classic не будет шапок – первые появились в Team Fortress 2 лишь в мае 2009-го.
Cyber.sports.ru 12:15
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online 03:13
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Экономика
На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов
На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов Схема предоставления кредитных каникул в рамках госпрограммы с отсрочкой оформления документов на 90 дней создала проблемы для многих заемщиков и банков.
Коммерсантъ 16:43
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 03:16
Общество
Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете
Lenta.ru 12:46
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Гаджеты
Новый графический ускоритель Intel превосходит аналог от AMD
Результаты тестов продемонстрировали, что новый графический ускоритель Intel Tiger Lake Xe сравним по скорости с NVIDIA GeForce MX350 и опережает GPU Vega в AMD Renoir, 5 июля сообщает интернет-издание Overclockers.ru.
ИА Красная Весна 14:22
Армия и оружие
Замгенсека НАТО по разведке обсудил в Эстонии «российскую угрозу»
С задачей ознакомиться с оборонительными способностями в возможном противостоянии с Россией прибыл в Эстонию заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер, 5 июля сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.
ИА Красная Весна 13:35
Музыка
Группа The Hatters открыла серию концертов для автомобилистов в Москве
Петербургская рок-группа The Hatters в субботу дала первый концерт специальной серии живых выступлений Live & Drive в Москве.
ТАСС вчера в 16:41
Общество
Синоптик сообщил о резком похолодании в Москве в середине недели
Резкое похолодание придет в Москву во второй половине недели.
Вечерняя Москва 18:18
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости вчера в 01:19
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 11:30
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество
Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства
Если в семье оба или один родитель потеряли работу и встали на учет на биржу труда, то они могут рассчитывать на средства на детей не старше 18 лет.
Evo-rus.com 09:26
Кино
В комиксах Marvel нашли Гарри Поттера
Русская Планета 18:36
Политика
Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт
Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
Армия и оружие
ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
РИА Новости 03:27
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
Футбол
Суд в понедельник приступит к пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник должен приступить к пересмотру приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 17:22
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал свою старшую сестру
Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Общество
Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах
Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru 11:08
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
RT на русском 16:25
Путешествия
Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ
«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Полит.ру вчера в 08:00