Коронавирус
Lenta.ruВ Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.
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с чего всё началось
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая у скотовода выявили бубонную чуму, сообщает газета «Синьцзинбао» со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нура.Коммерсантъ13:00
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Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Экономика
Секрет важнее денег
Предприятия, включенные в список системообразующих, считают процедуру получения обещанной государством антикризисной помощи слишком жесткой, а, в частности, требования к отчетности, которую запрашивают контролирующие органы, – избыточными и часто невыполнимыми.
Ведомости 17:12
Гаджеты
Протестирован первый настольный компьютер Huawei
Китайский видеосервис BiliBili опубликовал ролик с демонстрацией настольного компьютера Huawei на базе фирменного процессора Kunpeng 920 с архитектурой ARMv8.
Игромания.ру 15:58
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
Армия и оружие
Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море
По данным Седьмого флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море.
РИА Новости 09:57
Происшествия
На Украине мужчина поджег пятиэтажку в ходе семейной ссоры
В городе Новая Каховка на Украине оказалась охвачена огнем крыша многоподъездной жилой пятиэтажки.
Российская газета 16:09
Армия и оружие
ВМФ в 2020 году получит около 40 кораблей и судов
Около 40 кораблей и судов различных класса войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал в понедельник главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.
РИА Новости 17:09
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Происшествия
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
РИА Новости 13:40
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Футбол
«Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ
В матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону».
RT на русском 15:57
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Футбол
«Зенит» покидал стадион в Краснодаре под песню «Ленинграда»
Спорт-Экспресс 16:45
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Автоновости дня вчера в 05:55
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Транспорт
«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах
Госкомпания «Автодор» собирается постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 км/ч.
Татар-информ вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Финансы
К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости 03 июля в 19:29
Армия и оружие
В Донбассе при обстреле украинскими войсками был поврежден жилой дом
Жилой многоквартирный дом был поврежден в результате обстрела войсками Украины в Петровском районе Донецка.
ИА Красная Весна 14:11
Происшествия
Обвиняемый по делу Флойда экс-полицейский освобожден под залог
Миннеаполис, США, 5 июля 2020, 21:22 — REGNUM В США освобожден под залог один из бывших полицейских Ту Тао, проходящий по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
REGNUM 14:22
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
РБК 17:00
Футбол
«Аталанта» победила «Кальяри» в матче чемпионата Италии
"Аталанта" обыграла на выезде "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 15:44