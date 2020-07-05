Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.
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с чего всё началось
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая у скотовода выявили бубонную чуму, сообщает газета «Синьцзинбао
» со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нура.
Коммерсантъ13:00

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Возле границ России объявили тревогу из-за бубонной чумы

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Во Внутренней Монголии власти предупредили об угрозе чумы

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РИА Новости12:13

Подозрение на бубонную чуму выявлено в Китае

Газета.Ru09:43
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Экономика

Секрет важнее денег

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Происшествия

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На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
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РИА Новости 13:40
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Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
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В матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону».
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Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

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По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
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«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

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Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

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Финансы

К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

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Армия и оружие

В Донбассе при обстреле украинскими войсками был поврежден жилой дом

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Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
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Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

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Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России

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«Аталанта» победила «Кальяри» в матче чемпионата Италии

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