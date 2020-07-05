Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.
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с чего всё началось
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая у скотовода выявили бубонную чуму, сообщает газета «Синьцзинбао
» со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нура.
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Бубонная чума: в районе Китая объявлен третий уровень опасности

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