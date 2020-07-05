Коронавирус
Lenta.ruВ Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.
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Общество
В ПФР объяснили нюансы индексации пенсий после увольнения
Закон об индексации выплат работающим пенсионерам снова отклонен.
ФАН 06:39
Общество
Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом
Члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба (правозащитной международной ассоциации), в которую входят писатели, поэты и журналисты, написали открытое письмо с поддержкой журналистки Светланы Прокопьевой.
Piter.tv 07:35
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Политика
В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США
Российская газета 12:20
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Происшествия
В Петергофе три женщины пострадали после нападения алабая
Петербургский дневник 12:53
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Политика
Путин заявил о «мине замедленного действия» в прежних конституциях
При создании Советского Союза в Договоре 1922 года было прописано право выхода.
BFM.ru 13:11
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Общество
The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник
Фотомодель Дарья Фисун обратилась в полицию Пресненского района Москвы с заявлением об изнасиловании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 13:09
Политика
В Хорватии закрылись избирательные участки на парламентских выборах
В Хорватии завершилось голосование в рамках выборов депутатов Сабора (парламента) страны, избирательные участки закрылись.
RT на русском 13:11
Происшествия
Освобожден полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда
В США из тюрьмы в округе Хеннепин освободили под залог бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.
Вести.Ru 12:35
Шоу-бизнес
Николай Басков и Марина Федункив «закрутили роман»
В первый же вечер своего пребывания в подмосковном санатории главная героиня знакомится с героем Николая Баскова, и вскоре они начинают страстный курортный роман.
Bimru.ru 03:55
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается на официальном сайте турнира.
РИА Новости 12:27
Футбол
Клопп назвал двух фаворитов этого сезона Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.
Нева Спорт 02:07
Авто
Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online 03:13
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом денег Запада
Бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом западных денег.
ФАН 12:57
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Уфа, 5 июля 2020, 19:01 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Уфой».
REGNUM 12:01