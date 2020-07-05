Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.
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У китайца подтверждена бубонная чума

Вести.Ru12:30

Округ во Внутренней Монголии объявил режим повышенной опасности из-за угрозы чумы

ТАСС12:13

Бубонную чуму подтвердили у скотовода на севере Китая

Известия12:48

Во Внутренней Монголии власти предупредили об угрозе чумы

RT на русском12:36

В Китае у мужчины подтвердили бубонную чуму

РИА Новости12:13

Подозрение на бубонную чуму выявлено в Китае

Газета.Ru09:43

Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен во Внутренней Монголии

РЕН ТВ09:29
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В ПФР объяснили нюансы индексации пенсий после увольнения

Закон об индексации выплат работающим пенсионерам снова отклонен.
ФАН 06:39
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Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом

Члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба (правозащитной международной ассоциации), в которую входят писатели, поэты и журналисты, написали открытое письмо с поддержкой журналистки Светланы Прокопьевой.
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

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Политика

В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США

Российская газета 12:20
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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Происшествия

В Петергофе три женщины пострадали после нападения алабая

Петербургский дневник 12:53
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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Общество

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«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Путин заявил о «мине замедленного действия» в прежних конституциях

При создании Советского Союза в Договоре 1922 года было прописано право выхода.
BFM.ru 13:11
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Общество

Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

ФАН вчера в 17:49
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Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
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Происшествия

В Подмосковье сгорел автобус, направлявшийся в Дагестан

ТАСС 11:01
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Общество

The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
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В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник

Фотомодель Дарья Фисун обратилась в полицию Пресненского района Москвы с заявлением об изнасиловании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 13:09
Политика

В Хорватии закрылись избирательные участки на парламентских выборах

В Хорватии завершилось голосование в рамках выборов депутатов Сабора (парламента) страны, избирательные участки закрылись.
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Происшествия

Освобожден полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда

В США из тюрьмы в округе Хеннепин освободили под залог бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.
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Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

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«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается на официальном сайте турнира.
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Футбол

Клопп назвал двух фаворитов этого сезона Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.
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Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

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Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне

Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
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Происшествия

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«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
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Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
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По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
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Уфа, 5 июля 2020, 19:01 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Уфой».
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