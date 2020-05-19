Российский истребитель Су-34 имеет высокую боеспособность. Специалисты оценили маневренность самолета, его высокую скорость и способность поражать как морские, так и наземные цели, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 483

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 180

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 254

Общество Минтруд РФ прогнозирует рост числа безработных до 2,5 млн человек Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» рассказал, что общее число зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 млн человек. 27

Общество Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 668

Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 56

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 635

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 477

Фигурное катание Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения. 4

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 459

Авто Какие автомобили покупают россияне во время кризиса Как отмечают аналитики "Автостата", в списке самых востребованных моделей в апреле 2020 года значатся: Lada Granta, Lada Vesta, Lada Largus и Lada 4x4. 27

Экономика Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Внешний фон сегодня перед открытием торгов складывается исключительно благоприятным: чуть менее процента прибавляют американские фьючерсы, выше 33 долларов за баррель торгуется нефть, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы.

Политика МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы. 182

Общество Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии. 2,1K

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Происшествия В Ярославле медведь напал на прохожего Медведь в ночь на понедельник напал на мужчину в спальном районе Ярославля. 188

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы «На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС. 450

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