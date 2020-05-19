Армия и оружие
Lenta.ruВ Китае оценили боеспособность российского Су-34
Российский истребитель Су-34 имеет высокую боеспособность. Специалисты оценили маневренность самолета, его высокую скорость и способность поражать как морские, так и наземные цели, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
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Сивков объяснил, почему «воздушному утенку» Су-34 не нужны стелс-технологии
Политическая Экспертизавчера в 13:31
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Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Падение метеорита заметили в нескольких районах Красноярского края
Автор публикации утверждает, что небесный объект приземлился на юге Красноярского края.
ИА Запад24 00:06
Происшествия
Россиянка задушила собственного девятимесячного сына и ушла в лес
Lenta.ru вчера в 05:53
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами
На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина похудела на 20 кг за время болезни
Историк моды, ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев сообщил о сильном похудении певицы Надежды Бабкиной за время болезни, пишет «КП».
Слово и Дело 16 мая в 08:04
Политика
Apple ответила на критику генпрокурора США
Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54
Общество
Минтруд РФ прогнозирует рост числа безработных до 2,5 млн человек
Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» рассказал, что общее число зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 млн человек.
Urbc.Ru 01:04
Общество
Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей
Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 17 мая в 07:13
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Фигурное катание
Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Авто
Какие автомобили покупают россияне во время кризиса
Как отмечают аналитики "Автостата", в списке самых востребованных моделей в апреле 2020 года значатся: Lada Granta, Lada Vesta, Lada Largus и Lada 4x4.
Новые автомобили 02:26
Здоровье
Две пациентки старше 100 лет вылечились от коронавируса в Москве
В столице от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Москва 24 02:25
Экономика
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Внешний фон сегодня перед открытием торгов складывается исключительно благоприятным: чуть менее процента прибавляют американские фьючерсы, выше 33 долларов за баррель торгуется нефть, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы.
Банки.ру вчера в 03:02
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил
МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы.
РБК 02:32
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru вчера в 04:45
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
Происшествия
В Ярославле медведь напал на прохожего
Медведь в ночь на понедельник напал на мужчину в спальном районе Ярославля.
ТАСС вчера в 08:22
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
Общество
В Саратовской области вновь запретили прогулки и спорт
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на председателя правительства региона Александра Стрелюхина.
Rambler News Service вчера в 14:37
Общество
Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста
Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента.
URA.Ru вчера в 17:30
Происшествия
В Омской области подросток погиб после удара молнии
Следственные органы организовали проверку после гибели в Омской области от удара молнии 15-летнего подростка.
ТАСС 00:59
Экономика
Активность малого и среднего бизнеса в России упала до минимума за 5 лет
Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле продемонстрировал резкое снижение, достигнув минимальной отметки за всю историю наблюдений, следует из результатов ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК).
РБК 02:00