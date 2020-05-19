Армия и оружие
Lenta.ruВ Китае оценили боеспособность российского Су-34
Российский истребитель Су-34 имеет высокую боеспособность. Специалисты оценили маневренность самолета, его высокую скорость и способность поражать как морские, так и наземные цели, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Сивков объяснил, почему «воздушному утенку» Су-34 не нужны стелс-технологии
Политическая Экспертизавчера в 13:31
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Общество
NYT опубликовала письмо от властей Москвы о смертности от коронавируса
Власти Москвы перепроверяют статистику по смертности от коронавируса и уверены в ее точности, говорится в письме главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, опубликованном изданием New York Times.
Daily Storm вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Футбол
Стали известны заболевшие коронавирусом в «Динамо»
Трое футболистов «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус.
Спорт-Экспресс вчера в 18:30
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 17 мая в 02:00
Культура
Итоги голосования, в котором участвовал актёр из Улан-Удэ, обнулили
Организаторы голосования за роль в сериале "Удалёнка" заметили "подозрительную активность" Как сообщал "Байкал-Daily", актёр Государственного русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич прошёл первый этап кастинга на роль в новом сериале "Удалёнка".
Байкал-Daily вчера в 23:14
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
REGNUM вчера в 23:15
Фигурное катание
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 17 мая в 02:37
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Здоровье
Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье
Общее число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае составило 595.
Байкал24 17 мая в 22:21
Общество
Бурков сообщил, когда в Омске отменят режим самоизоляции
Напомним, режим самоизоляции действует в Омском регионе до 24 мая. Гражданам запрещено покидать места жительства без особой необходимости.
Город55.ру 00:20
Хоккей
«Прошли времена, когда люди друг на друга набрасывались и колотили»
В нынешнее межсезонье «Ак Барс» наиболее успешно решает задачу удержания лидеров.
Известия вчера в 17:00
Здоровье
В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность
Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 00:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
Общество
Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
Происшествия
Росгвардия показала видео задержания стрелявшего из квартиры в Москве
Росгвардия опубликовала видео задержания двух мужчин в московской квартире, из окна которой велась стрельба.
РБК вчера в 18:39
Экономика
Рынку камер обеспечат камерность
Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 14:25
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Происшествия
Российский заключенный сбежал на угнанной у начальника колонии машине
Из колонии в Иркутской области, угнав служебный автомобиль начальника ИК, сбежал заключенный.
Lenta.ru вчера в 13:35
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
Футбол
Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в футболе
France Football составил рейтинг топ-50 самых влиятельных людей в футболе. Первое место в списке занял президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.
Матч ТВ 00:20
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета вчера в 03:37
Общество
Китай ввел карантин в приграничной с Россией провинции
Строгие карантинные меры были введены в нескольких населенных пунктах, расположенных на границе с Китаем.
Экономика сегодня вчера в 21:03
Авто
Dyson показал конкурента электромобилей Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня 17 мая в 13:44
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе
Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11