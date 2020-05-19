Российский истребитель Су-34 имеет высокую боеспособность. Специалисты оценили маневренность самолета, его высокую скорость и способность поражать как морские, так и наземные цели, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».

Общество NYT опубликовала письмо от властей Москвы о смертности от коронавируса Власти Москвы перепроверяют статистику по смертности от коронавируса и уверены в ее точности, говорится в письме главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, опубликованном изданием New York Times.

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Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 189

Культура Итоги голосования, в котором участвовал актёр из Улан-Удэ, обнулили Организаторы голосования за роль в сериале "Удалёнка" заметили "подозрительную активность" Как сообщал "Байкал-Daily", актёр Государственного русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич прошёл первый этап кастинга на роль в новом сериале "Удалёнка". 4

Фигурное катание Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной. 1

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 119

Здоровье В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. 98

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Экономика Рынку камер обеспечат камерность Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.

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