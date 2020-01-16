Сделка США и КНР, которую 15 января подписали Дональд Трамп и премьер-министр Лю Хэ, включает соглашение о валютном курсе, которое подтверждает обязательство входящих в Большую двадцатку стран отказаться от использования конкурентной девальвации валют.

Политика Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Кино Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.

Общество В Гидрометцентре рассказали о начале климатической весны в России Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, весна придет на территорию России в конце марта — начале апреля.

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Политика Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом «Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.

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Происшествия Житель Шелехова поджег себя у мэрии Мужчина облил себя воспламеняющейся жидкостью и поджег у здания администрации Шелехова, сообщили в СК РФ по Иркутской области.