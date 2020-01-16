Политика

Profinance.ruProfinance.ruСША и Китай договорились исключить конкурентную девальвацию валют

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Сделка США и КНР, которую 15 января подписали Дональд Трамп и премьер-министр Лю Хэ, включает соглашение о валютном курсе, которое подтверждает обязательство входящих в Большую двадцатку стран отказаться от использования конкурентной девальвации валют.
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