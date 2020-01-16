Политика
Profinance.ruСША и Китай договорились исключить конкурентную девальвацию валют
Сделка США и КНР, которую 15 января подписали Дональд Трамп и премьер-министр Лю Хэ, включает соглашение о валютном курсе, которое подтверждает обязательство входящих в Большую двадцатку стран отказаться от использования конкурентной девальвации валют.
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Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Политика
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи от российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
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В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
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Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о начале климатической весны в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, весна придет на территорию России в конце марта — начале апреля.
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Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Авто
Первый Opel для России: тест-драйв кроссовера Grandland X
Надо очень любить марку Opel, чтобы купить именно переднеприводный Grandland X, а не полноприводный 150 ‑ сильный Volkswagen Tiguan Winter Edition за те же 1799000 рублей, в котором немецкости – выше крыши.
Политика
Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом
«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
Армия и оружие
США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ
Совместные операции США и Ирака против террористической организации «Исламское государство» возобновлены, сообщают высокопоставленные американские военные.
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В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Политика
Вассерман объяснил отставку кабмина
Отставка же кабинета Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, заявил Вассерман в интервью «Федеральному агентству новостей».
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Наука
На основе стволовых клеток была создана 3D-модель нервной системы
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в мировом суде в Кузбассе
Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
Футбол
«Шальке» арендовал Тодибо у «Барселоны»
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Forbes выдвинул версию отставки Медведева Путиным
Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к правительству, в декабре Медведев обсуждал с Путиным выполнение нацпроектов, и глава государства был явно недоволен.
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Политика
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Происшествия
Житель Шелехова поджег себя у мэрии
Мужчина облил себя воспламеняющейся жидкостью и поджег у здания администрации Шелехова, сообщили в СК РФ по Иркутской области.
Технологии
Microsoft с сегодняшнего дня прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft во вторник прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Она не перестанет работать, просто отныне для нее не будут выпускать обновлений, что может повлечь за собой угрозы кибербезопасности.