Политика

REGNUMREGNUMВ Китае оценили исключение из списка валютных манипуляторов

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Соединённые Штаты сделали правильный выбор, исключив Китай из списка валютных манипуляторов, заявил 16 января вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Об этом сообщает телеканал CGTN.
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В Китае оценили исключение из списка валютных манипуляторов

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США и Китай договорились исключить конкурентную девальвацию валют

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США сделали правильный выбор, исключив КНР из списка валютных манипуляторов - Лю Хэ

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