Политика
REGNUMВ Китае оценили исключение из списка валютных манипуляторов
Соединённые Штаты сделали правильный выбор, исключив Китай из списка валютных манипуляторов, заявил 16 января вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Об этом сообщает телеканал CGTN.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Происшествия
Двух сахалинцев задержали за контрабанду наркотиков
Сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали двоих сахалинцев.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Авто
Представлен новый внедорожник GMC Yukon
Компания GMC представила новый внедорожник Yukon, который получит сразу три версии.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Футбол
Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Экономика
Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства
Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Политика
Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат
Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат на мотоцикле
Выполнила его балерина, сидя на мотоцикле. Наступивший 2020 год Анастасия Волочкова начала с демонстрации своих шпагатов.
Общество
Губернатор Амурской области прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в церемонии ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию.
Политика
Правительство России ушло в отставку
Общество
В Южно-Курильске представили нового руководителя местной ЦРБ
Кино
Умер актер из сериала «Друзья» Стэн Кирш
Стэн Кирш родился в Нью-Йорке 15 июля 1968 года. Он был известен по ролям в сериалах «Друзья», «Горец» и «Главный госпиталь».
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
«Ювентус» разгромил «Удинезе» в Кубке Италии благодаря дублю Дибалы
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Армия и оружие
Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
Футбол
Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»
Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Игры
Новый трейлер ремейка Resident Evil 3 посвятили Немезису
Компания Capcom выпустила новый трейлер ремейка survival horror Resident Evil.
Авто
Признак номера
Как разъяснили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, у автовладельца, купившего машину, есть обязанность в течение десяти дней зарегистрировать машину и получить на нее госзнаки.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Футбол
Компания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»
Компания, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, купила права на название новой арены "Эвертона".
Армия и оружие
Хафтар озвучил условия продолжения переговоров
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Политика
Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Политика
Владимир Путин объяснил отставку правительства
Напомним, сразу по окончании оглашения послания президента Федеральному Собранию РФ глава кабинета министров Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, сообщили «Новые Известия».