Соединённые Штаты сделали правильный выбор, исключив Китай из списка валютных манипуляторов, заявил 16 января вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Об этом сообщает телеканал CGTN.

В Китае оценили исключение из списка валютных манипуляторов

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