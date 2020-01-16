Политика

REGNUMREGNUMВ Китае оценили исключение из списка валютных манипуляторов

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Соединённые Штаты сделали правильный выбор, исключив Китай из списка валютных манипуляторов, заявил 16 января вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Об этом сообщает телеканал CGTN.
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В Китае оценили исключение из списка валютных манипуляторов

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Лю Хэ
Китайский экономист
Китайский экономист и политический деятель, вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики с 19 марта 2018 года. Член Политбюро ЦК КПК 19-го созыва, член ЦК КПК с 18-го созыва, член партии с декабря 1976 года. Специалист по макроэкономике. Его называют главным экономическим советником и одним из ближайших доверенных лиц председателя КНР Си Цзиньпина. Также с 2013 года глава секретариата Ведущей малой группы по финансам и экономике. В 2013-2018 гг. заместитель главы Государственного комитета по развитию и реформам КНР.
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