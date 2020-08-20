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ИжевскИнфо.РУ
ИжевскИнфо.РУ

В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил разработанную российскими специалистами вакцину от коронавируса, сообщается на сайте посольства России в КНР. Наньшань высоко оценил препарат и выразил уверенность в его безопасности.В источнике
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Комсомольская правда

В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса

Комсомольская правда07:19
Царьград

Пока ВОЗ тянет, Китай уже не сомневается: Русская вакцина получила важную оценку за границей

Царьград05:35
Lenta.ru

Китай оценил российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ru06:04
РИА Новости

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса

РИА Новости05:58
Известия

Ведущий эпидемиолог КНР высоко оценил российскую вакцину от COVID-19

Известия05:56
ТАСС

Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

ТАСС05:49
Газета.Ru

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину

Газета.Ru06:06

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
18

Путин назвал главным качеством управленца умение слышать людей

Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин, выступая перед выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва управленцев, которые прошли обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы, подчеркнул, что управленец должен уметь слышать людей.
Экономика сегодня08:34
15

X5 пожаловалась в ВС РФ на доначисление 1 млрд руб. налогов

Структура X5 Retail - ООО "Агроаспект" - подала кассационную жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на решения трех нижестоящих судов, признавших законным доначисление ей налогов на 1,06 млрд рублей из-за внутренней реструктуризации бизнеса в 2013-2014 годы, свидетельствует картотека арбитражных дел.
Milknews.ru06:51

Карасев назначен на матч РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости09:33