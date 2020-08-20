В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса
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Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил разработанную российскими специалистами вакцину от коронавируса, сообщается на сайте посольства России в КНР. Наньшань высоко оценил препарат и выразил уверенность в его безопасности.В источнике
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