с чего всё началось

Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом Калининграда НАТО. Любителям бредовых сценариев надо успокоиться: у НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают.

Напомним, план нападения на Калининградскую область разработали в США. Американский аналитик Ричард Хупер высказал мнение, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. И все же Западу стоит забыть про Калининград.

Политика Лавров открыл в Ереване выставку, посвященную 75-летию Победы Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Космос НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.

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Политика Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.