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Российская газетаВ Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
Напомним, план нападения на Калининградскую область разработали в США. Американский аналитик Ричард Хупер высказал мнение, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. И все же Западу стоит забыть про Калининград.
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Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом Калининграда НАТО. Любителям бредовых сценариев надо успокоиться: у НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru 06:29
с чего всё началось
По мнению автора статьи, в ответ Россия в течение пяти суток может ударить по пяти — восьми европейским столицам, что придаст конфликту глобальный масштаб.RT на русскомвчера в 18:58
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