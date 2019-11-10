Политика
Российская газетаВ Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
Напомним, план нападения на Калининградскую область разработали в США. Американский аналитик Ричард Хупер высказал мнение, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. И все же Западу стоит забыть про Калининград.
Читать в источнике
Оценить546
Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом Калининграда НАТО. Любителям бредовых сценариев надо успокоиться: у НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru 06:29
с чего всё началось
По мнению автора статьи, в ответ Россия в течение пяти суток может ударить по пяти — восьми европейским столицам, что придаст конфликту глобальный масштаб.RT на русскомвчера в 18:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Космос
НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну
Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
Аргументы недели 04:37
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Общество
Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе
Начало предстоящей недели в Москве ожидается аномально теплым - температура составит 9-11 градусов, что превысит климатическую норму на 5-6 градусов.
Российская газета 07:52
Общество
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва вчера в 01:21
Киберспорт
На церемонии открытия Worlds 2019 представили фантастический кейс от Louis Vuitton
Прошла церемония открытия 2019 World Championship по League of Legends.
CyberSport.ru 07:45
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Авто
Haval объявил цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Стоимость версии кросс-купе Comfort с передним приводом получилась абсолютно такая же, как и аналогичный кроссовер Haval F7 с 2-литровым двигателем.
SpeedMe 07 ноября в 13:59
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Политика
Британских политиков защитили от российских хакеров
Британская контрразведка (МИ-5) провела секретную операцию по защите политиков от российских хакеров.
Lenta.ru вчера в 21:48
Авто
ТОП-5 авто на грядущем автосалоне в Лос-Анджелесе
Более 65 новых автомобилей дебютируют на грядущем автосалоне в солнечной Калифорнии.
CarsWeek.ru 07:17
Футбол
Локомотив — Краснодар 0:0 (1-й тайм)
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия вчера в 04:16
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Происшествия
В Брянске чиновника Шарова за взятку арестовали на 2 месяца
Ранее «Брянские новости» сообщали, что в пятницу, 8 ноября, председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Денис Шаров получил 80 тысяч рублей взятки за подготовку документов.
Брянские новости 09:20
Политика
Маас заявил, что у Берлина нет «особых путей» в отношениях с Москвой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Германии не может быть "особых" путей, отличных от позиции, которую занимают в отношении Москвы страны ЕС.
РИА Новости 06:17
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00
Политика
Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса
Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
Спорт
«Спартак» рискует пропустить турнир в США из-за визовых проблем
Московский "Спартак" в зимний перерыв может остаться без международного турнира Florida Cup, который будет проходить в январе в американском Орландо.
Вести.Ru 03:35
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Футбол
Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился прогнозом на центральный матч 12-го тура АПЛ, в котором его бывшая команда сыграет с «Манчестер Сити».
Евро-футбол.ру 02:56
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Футбол
Арсенал (Тула) — Зенит 0:1
Gazeta.SPb 07:33
Происшествия
Стало известно о загадочной смерти первой жены преподавателя СПбГУ
Историк Евгений Понасенков заявил, что первая жена преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, погибла при невыясненных обстоятельствах.
Lenta.ru 09:58