с чего всё началось

Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом Калининграда НАТО. Любителям бредовых сценариев надо успокоиться: у НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают.

Напомним, план нападения на Калининградскую область разработали в США. Американский аналитик Ричард Хупер высказал мнение, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. И все же Западу стоит забыть про Калининград.

Происшествия Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.

Космос НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.

Общество Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Общество Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе Начало предстоящей недели в Москве ожидается аномально теплым - температура составит 9-11 градусов, что превысит климатическую норму на 5-6 градусов.

Авто Haval объявил цены на купе-кроссовер Haval F7x для России Стоимость версии кросс-купе Comfort с передним приводом получилась абсолютно такая же, как и аналогичный кроссовер Haval F7 с 2-литровым двигателем.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Политика Британских политиков защитили от российских хакеров Британская контрразведка (МИ-5) провела секретную операцию по защите политиков от российских хакеров.

Авто ТОП-5 авто на грядущем автосалоне в Лос-Анджелесе Более 65 новых автомобилей дебютируют на грядущем автосалоне в солнечной Калифорнии.

Политика Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Энергетика Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.

Происшествия Бывший мэр Истры сбежал от следствия Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Происшествия В Брянске чиновника Шарова за взятку арестовали на 2 месяца Ранее «Брянские новости» сообщали, что в пятницу, 8 ноября, председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Денис Шаров получил 80 тысяч рублей взятки за подготовку документов.

Политика Маас заявил, что у Берлина нет «особых путей» в отношениях с Москвой Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Германии не может быть "особых" путей, отличных от позиции, которую занимают в отношении Москвы страны ЕС.

Политика Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.

Спорт «Спартак» рискует пропустить турнир в США из-за визовых проблем Московский "Спартак" в зимний перерыв может остаться без международного турнира Florida Cup, который будет проходить в январе в американском Орландо.

Хоккей Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

Футбол Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился прогнозом на центральный матч 12-го тура АПЛ, в котором его бывшая команда сыграет с «Манчестер Сити».

Кино «Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.