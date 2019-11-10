с чего всё началось

Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом Калининграда НАТО. Любителям бредовых сценариев надо успокоиться: у НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают.

Напомним, план нападения на Калининградскую область разработали в США. Американский аналитик Ричард Хупер высказал мнение, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. И все же Западу стоит забыть про Калининград.

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Политика Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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