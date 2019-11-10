с чего всё началось

Напомним, план нападения на Калининградскую область разработали в США. Американский аналитик Ричард Хупер высказал мнение, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. И все же Западу стоит забыть про Калининград.

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Общество Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.

Футбол Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в Примере Месси всю карьеру провел в «Барселоне». Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Общество Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Политика Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.

Политика Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.

Политика Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Происшествия Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в тяжёлом состоянии Подозреваемый в убийстве девушки историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Общество Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).

Экономика РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ «Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Политика The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще неопубликованный документ.

Кино В Disney назвали своих претендентов на «Оскар» Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

Авто В России могут увеличить транспортный налог Например, уже утвержденные ставки транспортного налога на 2019 год в РФ обошли такие модели как премиальный электрокар Tesla Model S, спортивный Porsche Cayman GТ4, внедорожник Jeep Grand Cherokee SRT8, роскошный седан Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC, лимузин Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС L, "прокачанный" Mercedes-AMG GLE 63 и "заряженное" кросс-купе BMW X6M 50D.

Политика Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).

Авто Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.

Хоккей У защитника «Колорадо» Задорова диагностирован перелом челюсти Как сообщает в своём «твиттере» журналист Эй Джей Хайфили, у россиянина диагностирован перелом челюсти.

Экономика Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Экономика Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.

Происшествия Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.