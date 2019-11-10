Политика
Российская газетаВ Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
Напомним, план нападения на Калининградскую область разработали в США. Американский аналитик Ричард Хупер высказал мнение, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. И все же Западу стоит забыть про Калининград.
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с чего всё началось
По мнению автора статьи, в ответ Россия в течение пяти суток может ударить по пяти — восьми европейским столицам, что придаст конфликту глобальный масштаб.RT на русскомвчера в 18:58
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Китайские СМИ выяснили, чем для НАТО закончится попытка напасть на Россию
Народные новостивчера в 12:51
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 08 ноября в 16:35
Общество
Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
RT на русском 01:00
Общество
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия вчера в 16:01
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Футбол
Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в Примере
Месси всю карьеру провел в «Барселоне». Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
Бомбардир.ру вчера в 17:30
Общество
Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю
Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Коммерсантъ 02:46
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в тяжёлом состоянии
Подозреваемый в убийстве девушки историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии.
RT на русском 02:49
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Экономика
РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ
«Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 03:31
Политика
The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании
Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще неопубликованный документ.
Ведомости 03:04
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания 08 ноября в 08:20
Происшествия
В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста
Российская газета 00:15
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Авто
В России могут увеличить транспортный налог
Например, уже утвержденные ставки транспортного налога на 2019 год в РФ обошли такие модели как премиальный электрокар Tesla Model S, спортивный Porsche Cayman GТ4, внедорожник Jeep Grand Cherokee SRT8, роскошный седан Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC, лимузин Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС L, "прокачанный" Mercedes-AMG GLE 63 и "заряженное" кросс-купе BMW X6M 50D.
Новые автомобили 01:28
Шоу-бизнес
Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
РБК вчера в 20:02
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия вчера в 21:53
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа
По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
CarsWeek.ru 00:40
Хоккей
У защитника «Колорадо» Задорова диагностирован перелом челюсти
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Эй Джей Хайфили, у россиянина диагностирован перелом челюсти.
Чемпионат вчера в 00:26
Общество
Диетолог рассказала, чем опасны мандарины
РИА Новости Крым вчера в 03:17
Экономика
Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте
Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Forbes 02:35
Футбол
Сын Аршавина стал игроком недели в академии «Барселоны» в Москве
Матч ТВ вчера в 03:35
Экономика
Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Газета.Ru вчера в 17:09
Футбол
Анри Хагуш: «Надеюсь, сможем обыграть „Зенит“ и начать победную серию»
Надеюсь, сможем выиграть во втором туре подряд и начнем победную серию, — сказал Хагуш.
Sportbox.RU 02:01
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 вчера в 17:05
Происшествия
Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском
Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:15
Спорт
«Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Газета.Ru 03:23