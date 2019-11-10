Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

Напомним, план нападения на Калининградскую область разработали в США. Американский аналитик Ричард Хупер высказал мнение, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. И все же Западу стоит забыть про Калининград.
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По мнению автора статьи
, в ответ Россия в течение пяти суток может ударить по пяти — восьми европейским столицам, что придаст конфликту глобальный масштаб.
RT на русскомвчера в 18:58

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Китайские СМИ: НАТО сможет захватить Калининградскую область за двое суток

Калининград.Ru03:23

В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

Lenta.ruвчера в 16:09

В Китае прогнозируют захват НАТО Калининграда за два дня

Газета.Ru01:49

Китайские СМИ оценили шансы НАТО на захват Калининграда

Известиявчера в 19:54

НАТО сможет захватить Калининград за два дня, пишут китайские СМИ

РИА Новостивчера в 17:10

Всего два дня: в Китае рассказали, за какой срок войска НАТО смогут захватить Калининград

Каскад02:52

Китайские СМИ выяснили, чем для НАТО закончится попытка напасть на Россию

Народные новостивчера в 12:51
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Спорт

«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 08 ноября в 03:22
Общество

Якубович прокомментировал информацию о своей операции

Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с RT прокомментировал сообщение о своей операции.
RT на русском 03:51
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге профессор истории убил и расчленил студентку

АН Между строк 02:40
Происшествия

Напавшего на футболистов «Арсенала» мужчину избили в тюрьме

Британец Эшли Смит, напавший на футболистов лондонского "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца, был избит в тюрьме, сообщает Mirror.
Газета.Ru 04:21
Происшествия

СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае

REGNUM вчера в 23:52
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Политика

Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
Политика

Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России

Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны.
Lenta.ru 04:41
Гаджеты

ASRock представила видеокарты Radeon RX 5700 Phantom Gaming

Компания ASRock готовит свои версии видеокарт Radeon RX 5700 семейства Phantom Gaming.
Игромания.ру 08 ноября в 15:00
Происшествия

Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Lenta.ru 02:15
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель

Внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит новый 2,3-литровый силовой агрегат, который будут собирать на Заволжском моторном заводе.
Автоновости дня вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью

Папой ребенка стал муж телеведущей - хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Летидор 03:11
Политика

В Испании начались парламентские выборы

В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
Коммерсантъ 03:00
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Шоу-бизнес

Разин рассказал об улучшении самочувствия Заворотнюк

Разин заявил, что самые страшные прогнозы не сбываются. Он также отметил, что актрисе становится лучше.
Газета.Ru вчера в 19:25
Футбол

«Шахтер» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч УПЛ 10 ноября 2019 года

Прогноз На победу "Шахтера" в поединке 14 тура УПЛ букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью они предлагают котировку 3,90, а на победу "Динамо" Киев — 4,50.
LiveSport.ru вчера в 00:41
Футбол

Румменигге назвал тренера «Баварии» на ближайшее время

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кто будет управлять командой в ближайшее время.
Metaratings 04:38
Здоровье

Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент

Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма вчера в 01:52
Здоровье

Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты

Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa 08 ноября в 08:30
Общество

В Иране открыли мощное нефтяное месторождение

Журналистская правда 03:53
Армия и оружие

Эрдоган не исключил продолжения военной операции в Сирии

Московский Комсомолец 08 ноября в 07:14
Транспорт

Билеты на поезд в Крым обойдутся по цене авиаперелета

Московский Комсомолец 08 ноября в 10:58
Хоккей

Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Российская газета 01:25
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
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