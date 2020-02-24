Экономика
Gazeta.SPbВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на экономику
Партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян выразился о влиянии эпидемии нового коронавируса на развитие экономики в стране. По его словам, влияние эпидемии на экономику КНР будет краткосрочным.
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Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.РИА Новостивчера в 22:36
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Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным - власти
Московский Комсомолецвчера в 22:58
В КНР дали оценку влиянию эпидемии коронавируса на экономическое развитие
Ореанда-Новостивчера в 23:37
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