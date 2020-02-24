Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

с чего всё началось

Партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян выразился о влиянии эпидемии нового коронавируса на развитие экономики в стране. По его словам, влияние эпидемии на экономику КНР будет краткосрочным.

Армия и оружие Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего» В конце ноября прошлого года на заседании Совета безопасности России Путин потребовал от правительства нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%.

Политика Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.

Энергетика «Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».

Политика Пушков прокомментировал слова Трампа о примирении России и Украины Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он бы хотел примирения между Россией и Украиной.

Политика Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

Гаджеты Intel покоряет рынок 5G с помощью ряда новых чипов Новый продукт дополняет собой обширный портфель чипов Intel для сетевых окружений и представляет собой основу для рынка базовых станций.

Политика Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Общество Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».

Космос Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.

Происшествия На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.