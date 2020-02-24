Экономика
Gazeta.SPbВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на экономику
Партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян выразился о влиянии эпидемии нового коронавируса на развитие экономики в стране. По его словам, влияние эпидемии на экономику КНР будет краткосрочным.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.РИА Новостивчера в 22:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным - власти
Московский Комсомолецвчера в 22:58
В КНР дали оценку влиянию эпидемии коронавируса на экономическое развитие
Ореанда-Новостивчера в 23:37
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Происшествия
В Курортном районе на ЗСД из-за аварии образовалась пробка
В понедельник, 24 февраля, на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Петербурга образовалась четырёхкилометровая пробка.
Политика
Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%
Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Гаджеты
Huawei показала новые доступные ноутбуки MateBook D в двух размерах
Сегодня на презентации Huawei представила много устройств: и новый складной смартфон, и планшет, и ноутбук MateBook X Pro.
Финансы
Акции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне
Глобальные депозитарные расписки российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, резко подешевели на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Общество
В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных
Как следует из заявления, путём голосования в ходе заседания в понедельник, 24 февраля, комитет постановил «полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения».
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
Гаджеты
Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs
Во время презентации в Барселоне (хотя MWC 2020 отменили, но не отменять же билеты и гостиницы журналистам) Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs.
Происшествия
Экстренный карантин объявлен в комиссариате полиции в Париже
Экстренный карантин объявлен санитарными властями в комиссариате полиции 13-го округа Парижа в связи с угрозой распространения коронавируса.
Армия и оружие
Лавров сообщил о подготовке серии консультаций по Сирии с Анкарой
Москва и Анкара готовят очередную серию консультаций для решения ситуации вокруг Идлиба, РФ надеется, что их итогом станет договоренность о нормальном функционировании зоны деэскалации в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Кино
Объявлен актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак»
Второй сезон сериала будет доступен подписчикам Netflix в 2021 году.
Армия и оружие
Полковник ВСУ пообещал показать Европе «грозную силу» украинской армии
«Если стратегия изменится и Генштаб примет решение освободить захваченные территории Луганска и Донецка, тогда Европа увидит, что украинская армия — грозная сила, способная завершить эту войну», — объяснил Марченко.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»
Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном
Муж Леры Кудрявцевой показал фанатам архивный снимок, сделанный в самом начале отношений, зародившихся девять лет назад.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
Происшествия
Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии
В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Происшествия
МЧС назвало число закрытых из-за нарушений пожарной безопасности ТЦ
Работа 74 торгово-развлекательных центров на территории России по-прежнему приостановлена из-за нарушений норм пожарной безопасности, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Общество
Канарские острова накрыла песчаная буря
Армия и оружие
Российские Су-35С разбомбили танковую колонну за несколько минут. Видео
Происшествия
Число жертв ДТП под Усинском возросло до четырех человек
По уточненным данным пресс-службы УГИБДД по Коми, число жертв возросло до четырех.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Италии увеличилось до пяти
Число погибших в Италии от коронавируса Covid-19 увеличилось до пяти, сообщает ТАСС.
Политика
Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Общество
В Италии шестой человек скончался от коронавируса
С 20 по 21 февраля число заболевших выросло с 3 до 17 человек. 21 февраля в Италии от коронавируса скончался первый человек.