Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на экономику

Партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам Китая Цун Лян выразился о влиянии эпидемии нового коронавируса на развитие экономики в стране. По его словам, влияние эпидемии на экономику КНР будет краткосрочным.
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В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
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