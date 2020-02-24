Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Политик добавил, что наряду с постепенным проявлением результатов мер по профилактике и контролю эпидемии у правительства есть "уверенность, ресурсы и условия для того, чтобы максимально минимизировать влияние эпидемии на экономику и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие страны".
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В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
РИА Новостивчера в 22:36

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Власти КНР оценили влияние COVID-19 на экономику

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Китай оценил влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

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В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

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В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

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В КНР дали оценку влиянию эпидемии коронавируса на экономическое развитие

Ореанда-Новостивчера в 23:37

Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным - власти

Московский Комсомолецвчера в 22:58

Госкомитет Китая оценил влияние коронавируса на экономику

ТК Звезда00:10
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Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестовали в Москве за взятку

Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево задержан за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:32
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Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника

Соловей.Инфо 04:52
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Украинцев предупредили о снижении пенсий

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Общество

На Канарских островах началась песчаная буря

Аэропорты Гран-Канария, Тенерифе Южный и Тенерифе Северный приостановили работу. Причиной стали песчаная буря и пожар на Канарских островах.
News.ru вчера в 12:31
Экономика

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.
Lenta.ru 04:30
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Журналиста «Известий» не пустили в Латвию

Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, также по запросу Эстонии ему аннулировали на три года шенгенскую визу.
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В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3

Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
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Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

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Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru 02:30
Политика

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Известия 02:05
Происшествия

Под Красноярском два человека сорвались со скалы, один погиб

Два человека сорвались со скалы в Красноярском крае, один из них погиб, 24 февраля сообщило журналистам краевое ГУ МЧС.
Красная весна 04:55
Экономика

Наценки российских аптек выросли впервые с 2016 года

Как сообщает ТАСС, эксперты компании проверили российский фармацевтический рынок и выяснили, что повышение наценок связано с понижением спроса на лекарства и конкуренцией.
Gazeta.SPb 22 февраля в 03:46
Политика

Трамп заявил о важности примирения России и Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.
REGNUM вчера в 11:26
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
Общество

Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян

В пресс-службе Росстата уточнили RT, что эта статистика включает россиян, которые занимаются спортом дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах.
RT на русском вчера в 23:01
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости вчера в 02:01
Происшествия

Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках

РБК 04:32
Общество

Китай создал вакцину против коронавируса

Китай создал вакцину против пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19.
BFM.ru 03:19
Шоу-бизнес

Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Журналистская правда вчера в 04:50
Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Замана 22 февраля в 04:29
Происшествия

Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер

Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.
Украина.ру 04:22
Происшествия

Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 03:10
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС вчера в 18:41
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев сообщил, что россиянам не стоит ожидать жаркого лета после столь теплой зимы.
Страна Советов on-line вчера в 05:18
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане

Министр указал, что "первый в Афганистане случай заражения коронавирусом подтвержден на территории провинции Герат", расположенной на северо-западе страны.
ТАСС 02:54
Политика

Трамп прибывает с первым визитом в Индию

Визит в Индию станет первым лично для Трампа, а также первой за последние пять лет поездкой в эту страну президента США.
ТАСС вчера в 16:15
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
RuNews24.ru 03:53
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
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Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 22 февраля в 00:45
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