Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник партийный секретарь Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
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Здоровье

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия 21:04
Политика

В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Известия 22:35
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Культуромания 21 февраля в 13:02
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru 20:49
Гаджеты

Samsung открывает предзаказы на новые смартфоны Galaxy S20

Аргументы и Факты 21 февраля в 02:23
Армия и оружие

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

РИА Новости 09:40
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии

Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
ToDay News Ufa 21 февраля в 08:38
Футбол

Балотелли подал в суд на девушку, обвинив ее в вымогательстве

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился в полицию и обвинил в вымогательстве девушку, с которой ранее у итальянца был половой контакт, сообщает Nice-Matin.
Sport24.ru 21 февраля в 02:06
Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru вчера в 12:27
Армия и оружие

Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США

Военно-морской флот России взял на контроль вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМС США USS Ross.
РБК 11:24
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета вчера в 08:38
Общество

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

При выпекании блинов можно использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла, советует он.
РИА Новости 19:21
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК 21:53
Политика

Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведёт к миру в Афганистане.
RT на русском 10:17
Спорт

Посвященный Брайанту свитер Овечкина продан на аукционе за $9150

РЕН ТВ 15:12
Гаджеты

HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Astera 21 февраля в 12:25
Общество

Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
РИА Новости 21:50
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия 10:39
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру вчера в 05:46
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

News.ru вчера в 15:41
Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
РИА Новости 16:28
Происшествия

Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Газета.Ru 21:51
Армия и оружие

Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии

РИА Новости 18:24
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
Авто

Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году

Эксперты назвали самые ликвидные автомобили 2019 года. Для этого им пришлось исследовать 194 автомобиля.
ToDay News Ufa 02:18
Здоровье

Ученые назвали самый полезный продукт средиземноморской диеты

Ранее ученые предполагали, что главный компонент средиземноморской диеты - красное вино, из-за содержащегося в нем ресвератрола.
Shraibikus News 14:37
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru вчера в 00:45
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
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