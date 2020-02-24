Экономика
РИА НовостиВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник партийный секретарь Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
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Здоровье
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Политика
В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа
Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Гаджеты
Samsung открывает предзаказы на новые смартфоны Galaxy S20
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Футбол
Балотелли подал в суд на девушку, обвинив ее в вымогательстве
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился в полицию и обвинил в вымогательстве девушку, с которой ранее у итальянца был половой контакт, сообщает Nice-Matin.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Армия и оружие
Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США
Военно-морской флот России взял на контроль вошедший в акваторию Черного моря эсминец ВМС США USS Ross.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
При выпекании блинов можно использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла, советует он.
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведёт к миру в Афганистане.
Гаджеты
HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Общество
Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Авто
Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году
Эксперты назвали самые ликвидные автомобили 2019 года. Для этого им пришлось исследовать 194 автомобиля.
Здоровье
Ученые назвали самый полезный продукт средиземноморской диеты
Ранее ученые предполагали, что главный компонент средиземноморской диеты - красное вино, из-за содержащегося в нем ресвератрола.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.