Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник партийный секретарь Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

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