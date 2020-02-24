Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

с чего всё началось

Политик добавил, что наряду с постепенным проявлением результатов мер по профилактике и контролю эпидемии у правительства есть "уверенность, ресурсы и условия для того, чтобы максимально минимизировать влияние эпидемии на экономику и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие страны".

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

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