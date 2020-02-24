Экономика
РИА НовостиВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Политик добавил, что наряду с постепенным проявлением результатов мер по профилактике и контролю эпидемии у правительства есть "уверенность, ресурсы и условия для того, чтобы максимально минимизировать влияние эпидемии на экономику и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие страны".
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с чего всё началось
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.РИА Новостивчера в 22:36
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В КНР дали оценку влиянию эпидемии коронавируса на экономическое развитие
Ореанда-Новостивчера в 23:37
Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным - власти
Московский Комсомолецвчера в 22:58
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Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники.
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Чемпионат Англии 27-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением о создании особой экономической зоны на юго-востоке страны близ границы с Ленобластью.
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