Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
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В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

РИА Новостивчера в 22:36

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Lenta.ru00:10

Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным - власти

Московский Комсомолецвчера в 22:58

Госкомитет Китая оценил влияние коронавируса на экономику

ТК Звезда00:10

В КНР дали оценку влиянию эпидемии коронавируса на экономическое развитие

Ореанда-Новостивчера в 23:37

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Мой Брянск00:16
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Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
Общество

Австрия приостановила движение поездов с Италией из-за коронавируса

Австрия приостановила движение поездов с Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
Пятый канал вчера в 19:28
Армия и оружие

В США оценили «странные» российские патроны

Известия вчера в 19:30
Здоровье

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ вчера в 01:22
Происшествия

Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
РИА Новости 22 февраля в 18:07
Музыка

Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»

За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Южный Федеральный 22 февраля в 21:20
Экономика

В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику.
URA.Ru 22 февраля в 15:29
Политика

В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»

В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
Ореанда-Новости вчера в 14:38
Политика

Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

РИА Новости 22 февраля в 21:39
Армия и оружие

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям запрещенной в РФ палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
Российская газета вчера в 18:50
Общество

Климатолог спрогнозировал в России умеренное лето после теплой зимы

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории, климатолог Андрей Киселев заявил, что россиянам не следует ожидать аномально жаркого или холодного лета в 2020 году.
VSE42.RU вчера в 01:03
Хоккей

Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Вести.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Почти лысая Алена Шишкова опозорилась на неделе моды в Милане

Позже выяснилось, что Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном микроблоге.
StarHit.ru вчера в 14:30
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
Политика

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM вчера в 15:00
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском вчера в 12:30
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru 22 февраля в 13:32
Общество

Шесть провинций КНР понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Сразу шесть провинций Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный с 24 января почти на всей территории КНР из-за эпидемии пневмонии, которая была вызвана новым коронавирусом COVID-19.
Российская газета 00:15
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Армия и оружие

ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

РИА Новости 22 февраля в 00:07
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Мой Брянск 21 февраля в 14:15
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru вчера в 20:49
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском вчера в 11:30
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия

Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Газета.Ru вчера в 21:51
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru вчера в 18:50
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
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