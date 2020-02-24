Экономика
РИА НовостиВ Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
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Влияние коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным - власти
Московский Комсомолецвчера в 22:58
В КНР дали оценку влиянию эпидемии коронавируса на экономическое развитие
Ореанда-Новостивчера в 23:37
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За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
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В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»
В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
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Позже выяснилось, что Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном микроблоге.
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Сандер допустил военные действия против Китая
Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
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Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Общество
Шесть провинций КНР понизили уровень ЧС из-за коронавируса
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Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
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Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
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Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
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Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
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Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.