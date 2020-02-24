Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

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